Tras unas vacaciones de invierno con números “moderados” y una ocupación “un poco por debajo de lo esperable”, el fin de semana largo provocó que las calles, hoteles y restaurantes de Colonia del Sacramento estuvieran repletos de visitantes.

Según datos de la Cámara Hotelera de Colonia, este sábado la capital departamental tuvo una ocupación del 96%, mientras que el domingo alcanzó el 98%, ocho puntos porcentuales por encima que el mismo período de 2024.

Si se desglosa la ocupación por categorías hoteleras, el sábado los hoteles de 4 y 5 estrellas tuvieron un 95% de ocupación, mientras que las posadas alcanzaron el 98%. Los hoteles de 3 estrellas llegaron a un 96%, y los hosteles y hoteles de 2 estrellas fueron ocupados en un 98%. El domingo, los hoteles de 4 y 5 estrellas alcanzaron un 97% de ocupación, los hoteles de 3 estrellas un 97%, las posadas tuvieron una ocupación del 99%, mientras que los de 2 estrellas y hosteles llegaron a un 98%.

Los datos aportados sobre la ocupación hotelera en el este del departamento detallan que entre el sábado y el domingo se tuvo un promedio del 82%, mientras que en hospedajes ubicados al oeste de Colonia se alcanzó un 88%.

En diálogo con la diaria, el presidente de la Asociación Turística de Colonia, Andrés Castellano, dijo que “las bodegas de Colonia manifestaron mucha llegada de turistas durante todo el fin de semana, casi que trabajando a pleno al 100%”. Además, la fiesta de la Noche de la Nostalgia en la Plaza de Toros de Colonia “recibió muchísimo público y evidenció una gran afluencia durante la tarde del domingo y la mañana del lunes en esa zona”.

Con respecto a la Cámara Gastronómica coloniense, Castellano indicó que “desde ese sector se manifestó muchísimo trabajo durante todo el fin de semana largo”. “Entendemos que en todo el departamento circularon turistas”, expresó Castellano, que “mayoritariamente son del mercado uruguayo”, por lo que “de esta manera vemos que Colonia se sigue posicionando como un lugar elegido cuando hay oportunidades”.