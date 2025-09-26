Tras un largo período de espera y de gestiones realizadas por 14 familias que habitan en el barrio La Estación de Rosario para concretar la adquisición de sus viviendas mediante el plan Avanzar, finalmente la primera familia escriturará su casa el 30 de setiembre en la oficina de Nueva Helvecia. El anuncio lo realizó el senador frenteamplista Nicolás Viera, quien, en diálogo con la diaria, recordó que esas familias se habían reunido con la ministra de Vivienda, Tamara Paseyro, hace un mes.

“Este trámite había quedado inconcluso en la gestión anterior y se habían presentado algunas trabas. Hace unos días realizamos una reunión entre los vecinos y las autoridades del Ministerio de Vivienda, en la que se les informó a las familias que la solución se iba a dar en las próximas semanas”, comentó el senador oriundo de Rosario.

Viera expresó sentir “alegría, porque siempre lo más importante es cumplirle a la gente que espera”. “Es un anhelo de Rosario ver erradicar el asentamiento. Este es el inicio y es todo logro de los vecinos por perseguir la meta, insistir y ayudar”, agregó.

El senador frenteamplista resaltó “el rol de los vecinos que han seguido con mucho tesón esta meta que hoy se empieza a concretar, que han insistido y que han ayudado también a encontrar soluciones, así que este camino ojalá que sea un camino de ida y que nos permita también en otras partes del departamento de Colonia seguir encontrando soluciones como política de Estado”.