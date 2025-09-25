El próximo viernes y el próximo domingo, en Colonia del Sacramento, se desarrollará el séptimo Encuentro Regional de Coros “Colonia, Enclave Regional”.

En esta edición participan las agrupaciones corales Cantares del Río, Voces de mi Ciudad, Cantarte, Raíces y Resistiré Esos coros se presentarán en el Centro Cultural Bastión del Carmen, con entrada gratuita. Además, se presentarán en espacios abiertos de esa ciudad, también con libre acceso para todo público.

Programa

Viernes 26, 17.30: Plaza de la Basílica: Cantata callejera. Viernes 26, 20.00: Centro Cultural Bastión del Carmen: Presentación de coros de adultos inscriptos junto a coros locales dirigidos por Fernando y Alicia Maddalena. Domingo 28, 12.00: Basílica del Santísimo Sacramento, concierto de clausura con todos los coros participantes.