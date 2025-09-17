El próximo sábado se llevará a cabo la novena Marcha de la Diversidad de Colonia, evento organizado por el colectivo Colonia Diversa, que este año convoca a “marchar y celebrar” bajo la consigna “Presupuesto, orgullo y equidad”.

A partir de las 16.00 la concentración se realizará en la Punta de San Pedro, al final de la avenida General Flores. Una hora más tarde la marcha iniciará su recorrido sobre la principal avenida de esa ciudad hasta la esquina de la calle Alberto Méndez, para culminar frente al Campus Municipal Alberto Suppici, lugar donde estará ubicado el escenario.

Allí los integrantes del colectivo leerán la consigna y posteriormente habrá distintos espectáculos musicales. Los artistas que se presentarán son Drag Mariza Regia, La Miranda, La Queen, Adyba, Benja Runco, Pochin, Flo Ramé, Epsi, Agustina Giovio y cerrará la reconocida cantante coloniense Luana.

Habrá feria, stand con bebidas y puestos gastronómicos. En la presentación del Mes de la Diversidad, Julieta Purtscher, militante y coordinadora del Servicio de Atención Psicológica (SAP) de Colonia Diversa, valoró el apoyo desplegado por parte de los 13 municipios de Colonia que permitió contar con “transporte desde todas las zonas del departamento para que las personas puedan asistir a la marcha”.