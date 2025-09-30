A pocas semanas de haber iniciado la legislatura 2020-2025, el edil del Frente Amplio (FA) Emmanuel Martínez presentó un proyecto de modificación del reglamento interno de la Junta Departamental de Colonia, para mejorar la comunicación y transparencia de las sesiones desarrolladas en ese recinto, en el contexto de restricciones al acercamiento que dominó en el marco de la pandemia de covid.

En ese momento, el proyecto presentado por el edil pretendía desarrollar transmisiones en vivo de las sesiones ordinarias y extraordinarias que se realizaban en la junta coloniense, con el fin de que las discusiones sobre los diferentes proyectos e iniciativas tuvieran un mayor acercamiento a la sociedad de ese departamento. Sin embargo, el proyecto de Martínez quedó archivado en la Comisión de Asuntos Internos en esa legislatura.

En diálogo con la diaria, Martínez expresó que “la postura de la bancada del Partido Nacional fue no sacar adelante esta idea, producto de los inconvenientes que se habían desarrollado en varias sesiones, con insultos, altercados, sanciones a ediles, entre otras cosas”. En ese momento, “la imagen institucional de la Junta no era la mejor”, añadió el edil.

En ese marco, para este período legislativo, volvió a insistir con la modificación del reglamento interno “con el fin de mejorar la comunicación y la transparencia de la junta coloniense”.

El edil comentó que en la comisión que trata estos temas “habría una visión distinta” al período pasado y “quizás pueda salir adelante”. En esa línea, dijo que “cuando presenté el proyecto, la secretaria general de la Junta, Claudia Maciel, me comentó que podría haber fondos para la ejecución”, con lo cual “veo una posición de llevarlo adelante y mejorar la comunicación”.

El edil frenteamplista dijo que el proyecto requiere “la modificación de dos artículos del reglamento de funcionamiento”. “Obliga a transmitir en vivo las sesiones y da publicidad a los asuntos que están en estudio de las comisiones salvo cuando se categoricen como reservados porque se mencionan nombres propios o algún tema de seguridad”, explicó.

Martínez adelantó que “seguramente haya decisiones políticas y lo discutan en cada bancada”, y comentó que “el proyecto se presentó con la firma de los 11 ediles frenteamplistas, ya que para toda nuestra bancada es un tema importante”. “Tengo confianza en que esta vez salga aprobado”, indicó Martínez, pero remarcó: “Seguramente los más conservadores querrán seguir sesionando de espaldas a la gente, sin mostrarle lo que realmente hacemos”.

“Los que queremos rendir cuentas a la gente que nos votó nos interesa que las sesiones sean mucho más accesibles al público en general y a los periodistas del departamento”, concluyó.