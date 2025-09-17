Registrate
El próximo viernes, a las 19.00, en el Club Barrio Sur de Colonia del Sacramento (18 de julio 267), se llevará a cabo una charla denominada “Hablamos del presupuesto nacional”, organizada por el Frente Amplio (FA).
La actividad contará con la participación del presidente del FA, Fernando Pereira, de la subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura, Gabriela Verde, y del senador Daniel Borbonet (La Amplia).
Esa actividad se desarrolla en el marco del ciclo que desarrolla esa fuerza política para dar a conocer y explicar el proyecto de presupuesto quinquenal, enviado por el Poder Ejecutivo y que se encuentra a estudio de la Cámara de Diputados.
