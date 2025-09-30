En la madrugada del viernes 26, un hombre robó una ambulancia que se encontraba fuera del centro asistencial de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) de Nueva Helvecia, pronta para trasladar a un paciente hacia el hospital de Colonia del Sacramento.

Según informaron testigos que se encontraban en la zona, antes del robo el hombre discutió con otra persona, blandiendo un arma de fuego. Luego de eso, se dirigió a la ambulancia, que tenía la puerta abierta, dejó el arma fuera del vehículo y salió del lugar, pero antes chocó contra el acceso destinado a las ambulancias. El vehículo hurtado fue encontrado a unos cuatro kilómetros del nosocomio y el improvisado chofer pasó a ser buscado por la Policía.

La emisora Radio del Oeste informó este martes que la persona que estuvo vinculada a ese robo fue detenida por la Policía en un allanamiento en el balneario Blancarena, ubicado a pocos kilómetros de Nueva Helvecia.

Repudio de la Federación de Funcionarios

Tras el incidente, la comisión interna de la Federación de Funcionarios de Salud Pública emitió un comunicado en el que expresó su repudio ante la sucesión de hechos violentos ocurridos en ese nosocomio.

“El pasado jueves, un médico de guardia fue víctima de una agresión física y, pocas horas más tarde, se registró un hecho que trascendió a nivel nacional: el robo de una ambulancia por parte de una persona que portaba un arma de fuego. Afortunadamente, no hubo que lamentar víctimas entre funcionarios ni usuarios, aunque sí se produjeron daños materiales y una creciente sensación de inseguridad”, expresaron los funcionarios de ese hospital. Asimismo, sostuvieron que los trabajadores de la salud “no pueden ni deben desarrollar sus tareas bajo amenazas o con miedo”, por lo que exigieron “la inmediata intervención de las autoridades competentes para garantizar la seguridad de quienes cumplen funciones en el hospital, así como de la población usuaria, que merece recibir atención en un entorno de respeto, confianza y cuidado”.