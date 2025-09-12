Este viernes, a partir de las 21.00 en la Plaza de Toros de Colonia del Sacramento, se presentan La Triple Nelson y Milongas Extremas, compartiendo escenario en la carpa ubicada en el ruedo principal del recinto taurino.

Las entradas están a la venta por Redtickets. La banda invitada será Fribo y los Ferreteros.

Tanda es la nueva propuesta del Consorcio Plaza de Toros, que dio inicio con la emblemática banda de rock uruguayo Buitres, el 30 de agosto. “Este ciclo de música viva celebra lo que somos: raíz y ruido, melodía y energía”, comentó Leticia Pérez, encargada de prensa del Consorcio Plaza de Toros. En ese marco, dijo que la apuesta es “encender el escenario con las voces que nos atraviesan desde hace décadas y las que siguen marcando el pulso”.

Para este sábado estaba pactada la presencia del dúo Larbanois & Carrero, pero por razones de fuerza mayor la producción del evento comunicó la reprogramación de este espectáculo para el sábado 22 de noviembre.

Tras la actuación de esta noche, Tanda volverá a sonar el sábado 11 de octubre con la presencia de Trotsky Vengarán.