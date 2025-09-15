En el marco del operativo denominado Céfiro, el jueves se desarrollaron 12 allanamientos en Florencio Sánchez y Cardona, localidades ubicadas en los departamentos de Colonia y Soriano, respectivamente.

Según informó el coordinador ejecutivo de la Jefatura de Policía de Colonia, Mauricio Silveira, el operativo estuvo coordinado por la Brigada Departamental Antidrogas de Colonia, en conjunto con la Jefatura de Policía de Soriano, bajo la dirección de la Fiscalía Letrada de Rosario.

Silveira dijo a la diaria que durante los procedimientos se detuvieron a 10 personas, ocho hombres y dos mujeres, y “se lograron incautar sustancias ilícitas así como bienes materiales”, que estaban en poder de “una red dedicada al tráfico y venta de estupefacientes en la región”.

La labor de las fuerzas de seguridad permitió el decomiso de 105 gramos de cocaína y marihuana, cuatro balanzas de precisión, 20 teléfonos celulares, una notebook, un arma de fuego y municiones; un vehículo y tres motos; 14.860 pesos en efectivo y 6.000 pesos apócrifos.

El funcionario policial informó que luego de los allanamientos “nueve personas fueron condenadas a prisión efectiva por los delitos de suministro de sustancias estupefacientes, tráfico interno de armas de fuego y municiones, y encubrimiento”. “Las penas impuestas varían entre los nueve meses y los dos años y diez meses de prisión”, indicó. Uno de los hombres detenidos fue puesto en libertad.

Sobre los detenidos, Silveira señaló que “se trataría de residentes en ambas localidades y que cuatro de ellos contaban con antecedentes penales”. Los condenados cumplirán su pena en la Unidad 14 de reclusión Piedras de los Indios de Colonia.