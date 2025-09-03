Legisladores de Colonia se reunieron este miércoles con representantes de la empresa Rondatel, planta frigorífica instalada en Rosario, que desde julio de 2023 mantiene las actividades de faena paradas, debido a las cuantiosas deudas que mantenía con sus proveedores. Además, la clausura de las tareas dejó a más de 250 personas sin empleo.

En la reunión estuvieron presentes los senadores Nicolás Viera (Frente Amplio), María de Lima y Carlos Moreira (Partido Nacional), y los diputados Mario Colman (PN), Cecilia Badín (FA) y Nibia Reisch (Partido Colorado).

Los representantes de la empresa china fueron el director Zhang Hui, el encargado oriundo de Rosario, Víctor Carlis, y el contador local, Matías Delfino. Viera comentó a la diaria que la reunión fue “muy positiva”, dado que en esta primera aproximación “se está mostrando interés en poner nuevamente en funcionamiento el emprendimiento productivo”.

A principios de agosto, la empresa había anunciado la reincorporación de 12 trabajadores que comenzaron con tareas de mantenimiento. En tanto, el próximo mes [por setiembre] la empresa hará faenas de prueba, de modo de desarrollar un plan de reactivación completa de la planta industrial “que permita recuperar los mercados”, había establecido en diálogo con la diaria Martín Cardozo, presidente de la Federación de Obreros de la Industria Cárnica (Foica).

“En este caso, la luz de esperanza de la reactivación de este frigorífico se sostiene en que la empresa hizo frente al pago de deudas millonarias, y nadie hace frente a pagos de esas características para después no ponerse a trabajar”, valoró Cardozo.

En esa línea, Viera remarcó que desde principios de año “se cancelaron deudas con organismos estatales y con consignatarios de ganados”, y además están en conversaciones con diferentes ministerios para obtener nuevas autorizaciones”.

Los representantes de la empresa dijeron que actualmente “hay 25 trabajadores en actividad” y que “se prevén faenas de pruebas a corto plazo”. El senador del FA comentó que según lo hablado con los empresarios “hay consignatarios dispuestos a proveer ganado cuando se inicie la operativa”.

Respecto de la situación de los trabajadores que continúan en el seguro de desempleo, Viera comentó que “le fue solicitada la prórroga al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social”, por lo que “está en estudio en esa cartera”.