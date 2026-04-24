Más de 4.000 personas asistirán a la Plaza de Toros de Colonia del Sacramento el sábado 2 de mayo para escuchar, agitar y corear los grandes hits de El Cuarteto de Nos. Según pudo saber la diaria, quedan muy pocas entradas disponibles para este concierto.

La banda liderada por Roberto Musso presentará un show en el que recorrerá sus últimos 20 años, teniendo como excusa perfecta el aniversario número 20 de Raro, un disco medular que aún sigue vigente.

En 2022, se presentó en el remodelado escenario coloniense, que ya se ha vuelto un lugar destacado en la escena nacional e internacional.

Este año El Cuarteto de Nos ofrecerá dos recitales en Uruguay y uno de ellos será el primer fin de semana de mayo en Colonia del Sacramento, llegando al país luego de una gira por distintas ciudades de México y El Salvador.

Las últimas entradas disponibles se pueden conseguir por Redtickets.uy.