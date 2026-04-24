La diputada colorada por Colonia, Nibia Reisch, reclamó esta semana la adopción de medidas concretas para enfrentar la situación laboral de ese departamento y cuestionó la creación de un ámbito de discusión como respuesta al problema.

Las declaraciones de Reisch fueron realizadas en Radio del Oeste y Canal 3, en un contexto de creciente preocupación por el empleo en el departamento.

Reisch se mostró crítica con la iniciativa impulsada desde la Junta Departamental, a instancia de la bancada del Frente Amplio, para crear un Foro Departamental sobre Empleo, Inversión y Desarrollo Productivo. “Hay una buena intención de parte de los ediles en crear un foro, pero no es por ahí el camino”, sostuvo la legisladora, y expresó que esa problemática requiere otro nivel de articulación institucional: “Acá se tiene que sentar en la mesa el intendente, el ministro, los directores de todas las áreas, los diputados, los senadores y los representantes del gobierno nacional”.

Además, insistió en que el enfoque debe ser resolutivo: “La gente no necesita que nos juntemos a hablar, necesita trabajo y soluciones. Si no, se sacan la foto y después no pasa nada”.

Más allá de las críticas, la diputada también propuso medidas para genear empleo en ese departamento. Reisch informó que planteó al ministro de Trabajo, Juan Castillo, fortalecer los controles sobre la normativa vigente que establece la contratación de mano de obra local en obras públicas, con el objetivo de asegurar su cumplimiento efectivo. La diputada coloniense explicó que la idea es utilizar herramientas ya existentes para generar oportunidades laborales en el departamento y evitar que empresas que ejecutan obras públicas contraten trabajadores de fuera cuando hay disponibilidad local.

En ese sentido, sostuvo que “reforzar los controles permitiría incidir de forma directa en la reducción del desempleo y potenciar las capacidades”: “En el departamento tenemos mucho para dar”.

Momento complejo

El planteo de la legisladora colorada se da en un contexto particularmente complejo para el departamento de Colonia. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, la tasa de desempleo ha llegado a 9,4% en los últimos meses, por encima del promedio nacional, que ronda el 7%. Además, Colonia se posiciona entre los departamentos con mayor desocupación del país.

El deterioro es significativo si se considera que en 2025 llegó a registrar niveles cercanos al 6,9%, ubicándose entonces entre los mejores indicadores del país. En ese sentido, Reisch expresó con respecto al crecimiento del desempleo en Colonia: “Pasamos de ser los mejores de la clase a estar en los peores lugares”.