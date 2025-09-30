[Este lunes se llevó a cabo la entrega de los Premios Charrúa][https://ladiaria.com.uy/deporte/articulo/2025/9/patricio-prieto-gano-el-premio-charrua-de-oro-2025/], evento organizado por el Círculo de Periodistas Deportivos del Uruguay. La ceremonia fue en la sala Héctor Tosar del Auditorio Nelly Goitiño.

El reconocimiento al desempeño de los deportistas del país en el período julio de 2024-junio de 2025 contó con las nominaciones a varios atletas del departamento de Colonia, que lograron destacarse en distintas disciplinas.

En ese marco, la nadadora paralímpica Hanna Arias recibió el premio en la categoría natación paralímpica. La joven coloniense ha representado a Uruguay en varios torneos y juegos paralímpicos, alcanzando grandes resultados.

Además, Joaquín Perrini, oriundo de Nueva Palmira, alcanzó el Premio Charrúa en motocross, mientras que el cardonense Sebastián Aldacour fue galardonado en la disciplina de fisicoculturismo. El futbolista internacional Rodrigo Bentancur fue premiado como el mejor deportista uruguayo en el exterior.

Hanna Arias en la piscina del club Plaza de Colonia. (archivo, agosto de 2024) Foto: Ignacio Dotti

Judoca destacada

En tanto, la joven María Eugenia Brun, oriunda de Juan Lacaze, alcanzó dos estatuillas, ya que ganó el premio a mejor deportista del año en judo, y también logró el Charrúa de Plata como revelación.

En diálogo con la diaria, Brun expresó que siente “muchísima felicidad por estos premios”, porque era algo “totalmente inesperable”. “Fui a la premiación sabiendo que estaba nominada en mi categoría, pero no me esperaba esto”, comentó.

La joven de 17 años desarrolló toda su carrera deportiva en el Club Uruguay de Juan Lacaze, única institución coloniense afiliada a la Federación Uruguaya de Judo. Desde el año pasado, ella y Renzo, su padre, comenzaron a entrenar en el Club Colonia Rowing de Colonia del Sacramento. En los campeonatos federales compite por el Club Terra Judo de Montevideo.

La joven judoca contó que actualmente se está preparando para el Campeonato Sudamericano de Judo que se realizará en Asunción, Paraguay, del 23 al 26 de octubre, “por lo que nos estamos preparando de la mejor manera para este encuentro”.