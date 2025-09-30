El lunes se celebró una nueva gala organizada por el Círculo de Periodistas Deportivos con la entrega de los Premios Charrúa. La sala Héctor Tosar del auditorio Nelly Goitiño del Sodre fue el lugar donde se reunieron los deportistas destacados.
Patricio Prieto, capitán de Nacional en básquetbol, fue galardonado con el Charrúa de Oro. Fue campeón de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) y de la Liga Sudamericana con el tricolor, además fue citado por primera vez a la selección mayor para la disputa de la Americup. El Pato también se llevó el premio al mejor basquetbolista masculino; en la rama femenina fue elegida Josefina Rivera, campeona con Defensor Sporting en la LUB.
En fútbol, Leonardo Fernández, de Peñarol, fue elegido mejor jugador del año y en el femenino el galardón fue para la salteña Sofía Oxandabarat, campeona con Nacional.
En atletismo, que tuvo recientemente la destacada participación uruguaya en el Mundial, fueron premiados Valentín Soca y María Pía Fernández, que tuvieron destacadas actuaciones en los 5.000 y 1.500 metros, respectivamente.
En remo, el elegido fue el dorado Felipe Klüver en la rama masculina, mientras que Nicole Yarzon, de gran actuación en el Mundial de China, fue premiada en la femenina.
Entre otros galardonados estuvieron la dupla conformada por Fernando Diz y Hernán Umpierre en vela, Eugenia Brun en judo, Juan González en rugby, Matías Otero en canotaje y María Sara Grippoli en taekwondo; la mayoría de estos deportistas participó en los últimos Juegos Olímpicos, en París en 2024.
Charrúas de Plata
Más allá del Charrúa de Oro, el Círculo de Periodistas Deportivos destacó con los Charrúa de Plata las actuaciones individuales del último año que merecían su reconocimiento pese a no haber alcanzado el premio mayor. El mejor deportista en el exterior fue Rodrigo Bentancur, volante de la selección uruguaya de fútbol y campeón de la Europa League con Tottenham Hotspur.
La mejor actuación en el exterior fue para Felipe Klüver, reciente campeón de scull ligero en el Mundial de remo. El deportista de Flamengo de Brasil también había conseguido medallas en Varese, Italia, y Lucerna, Suiza, logros que muestran un presente de destacadísimos resultados.
La hazaña deportiva fue de Angelina Solari, la primera nadadora que bajó los 55 segundos en 100 metros libres, y el premio revelación le correspondió a la judoka Eugenia Brun, quien, a sus 16 años, ya fue campeona sudamericana y panamericana.
Todos los ganadores de los Charrúa 2025
Ajedrez: Facundo Vázquez
Artes marciales: Jimena Osorio
Atletismo femenino: María Pía Fernández
Atletismo masculino: Valentín Soca
Automovilismo pista: Fernando Etchegorry
Automovilismo rally: Martín Cánepa y Leonardo Fernández
Bádminton: Álvaro Cabrera
Básquetbol femenino: Josefina Rivera
Básquetbol masculino: Patricio Prieto
Billar: Diego Capote
Bochas: Facundo Fierro y Karen Sanguinet
Boxeo: Gabriela Bouvier
Bowling: Matías Lamanna
Canotaje: Matías Otero
Ciclismo femenino: Florencia Revetria
Ciclismo masculino: Ciro Pérez
Deportes ecuestres: Francisco Calvelo
Deportes sobre ruedas: Guillermina Speyer
Ecuestres: Santiago Saya
Esgrima: Valentina Olivera
Fisicoculturismo: Sebastián Aldacour
Fútbol de salón: Ignacio Morella
Fútbol del interior: Nicolás Rebollo
Fútbol femenino: Sofía Oxandabarat
Fútbol masculino: Leonardo Fernández
Fútbol playa: Gastón Laduche
Fútbol sala femenino. Shamila González
Fútbol sala masculino: Mathías Fernández
Gimnasia: Isabella Marenco
Golf: Lousiane Gauthier
Handball femenino: Paula Eastman
Handball masculino: Alfonso de Rossa
Handball playa: Josefina Henaisse
Hockey sobre césped: Manuela Vilar del Valle
Judo: Eugenia Brun
Karate: Juan Macedo
Karting: Manuel Reyes
Levantamiento de potencia: Judith Reitmann
Liga Universitaria: Juan Manuel Rodríguez
Lucha: Daniel Olivera
Motociclismo: Joaquín Perini
Deportes acuáticos femeninos: Agustina Medina, Lucía Ververis y Angelina Solari
Deportes acuáticos masculinos: Diego Aranda
Padel: Martín Araújo
Paralímpicos: Hanna Arias
Pelota: Gastón Dufau y Manuel Pelúa
Pentatlón moderno: Victoria Gerlach
Pesas: Bruno Hortiguera
Pesca: Andrés Cuello
Polo: Benicio Laguarda
Remo femenino: Nicole Yarzón
Remo masculino: Felipe Klüver
Rugby: Juan González
Surf: Julián Schweizer
Taekwondo: María Sara Grippoli
Tenis: Gabriana Muela
Tenis de mesa: María Pía Lorenzotti
Tiro: Julieta Mautone
Tiro con arco: Edwina Cabrera
Triatlón: Federico Scarabino
Turf: Pablo Rodríguez
Vela: Fernando Diz y Hernán Umpierre
Vóleibol: María Isabel Bianchi
Vóleibol de playa: Hans Hannibal y Nicolás Llambías.