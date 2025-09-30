Leo Fernández fue el futbolista destacado del año y también hubo distinciones para Rodrigo Bentancur y Felipe Klüver, entre otros.

El lunes se celebró una nueva gala organizada por el Círculo de Periodistas Deportivos con la entrega de los Premios Charrúa. La sala Héctor Tosar del auditorio Nelly Goitiño del Sodre fue el lugar donde se reunieron los deportistas destacados.

Patricio Prieto, capitán de Nacional en básquetbol, fue galardonado con el Charrúa de Oro. Fue campeón de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) y de la Liga Sudamericana con el tricolor, además fue citado por primera vez a la selección mayor para la disputa de la Americup. El Pato también se llevó el premio al mejor basquetbolista masculino; en la rama femenina fue elegida Josefina Rivera, campeona con Defensor Sporting en la LUB.

En fútbol, Leonardo Fernández, de Peñarol, fue elegido mejor jugador del año y en el femenino el galardón fue para la salteña Sofía Oxandabarat, campeona con Nacional.

En atletismo, que tuvo recientemente la destacada participación uruguaya en el Mundial, fueron premiados Valentín Soca y María Pía Fernández, que tuvieron destacadas actuaciones en los 5.000 y 1.500 metros, respectivamente.

En remo, el elegido fue el dorado Felipe Klüver en la rama masculina, mientras que Nicole Yarzon, de gran actuación en el Mundial de China, fue premiada en la femenina.

Entre otros galardonados estuvieron la dupla conformada por Fernando Diz y Hernán Umpierre en vela, Eugenia Brun en judo, Juan González en rugby, Matías Otero en canotaje y María Sara Grippoli en taekwondo; la mayoría de estos deportistas participó en los últimos Juegos Olímpicos, en París en 2024.

Charrúas de Plata

Más allá del Charrúa de Oro, el Círculo de Periodistas Deportivos destacó con los Charrúa de Plata las actuaciones individuales del último año que merecían su reconocimiento pese a no haber alcanzado el premio mayor. El mejor deportista en el exterior fue Rodrigo Bentancur, volante de la selección uruguaya de fútbol y campeón de la Europa League con Tottenham Hotspur.

La mejor actuación en el exterior fue para Felipe Klüver, reciente campeón de scull ligero en el Mundial de remo. El deportista de Flamengo de Brasil también había conseguido medallas en Varese, Italia, y Lucerna, Suiza, logros que muestran un presente de destacadísimos resultados.

La hazaña deportiva fue de Angelina Solari, la primera nadadora que bajó los 55 segundos en 100 metros libres, y el premio revelación le correspondió a la judoka Eugenia Brun, quien, a sus 16 años, ya fue campeona sudamericana y panamericana.

Todos los ganadores de los Charrúa 2025

Ajedrez: Facundo Vázquez

Artes marciales: Jimena Osorio

Atletismo femenino: María Pía Fernández

Atletismo masculino: Valentín Soca

Automovilismo pista: Fernando Etchegorry

Automovilismo rally: Martín Cánepa y Leonardo Fernández

Bádminton: Álvaro Cabrera

Básquetbol femenino: Josefina Rivera

Básquetbol masculino: Patricio Prieto

Billar: Diego Capote

Bochas: Facundo Fierro y Karen Sanguinet

Boxeo: Gabriela Bouvier

Bowling: Matías Lamanna

Canotaje: Matías Otero

Ciclismo femenino: Florencia Revetria

Ciclismo masculino: Ciro Pérez

Deportes ecuestres: Francisco Calvelo

Deportes sobre ruedas: Guillermina Speyer

Ecuestres: Santiago Saya

Esgrima: Valentina Olivera

Fisicoculturismo: Sebastián Aldacour

Fútbol de salón: Ignacio Morella

Fútbol del interior: Nicolás Rebollo

Fútbol femenino: Sofía Oxandabarat

Fútbol masculino: Leonardo Fernández

Fútbol playa: Gastón Laduche

Fútbol sala femenino. Shamila González

Fútbol sala masculino: Mathías Fernández

Gimnasia: Isabella Marenco

Golf: Lousiane Gauthier

Handball femenino: Paula Eastman

Handball masculino: Alfonso de Rossa

Handball playa: Josefina Henaisse

Hockey sobre césped: Manuela Vilar del Valle

Judo: Eugenia Brun

Karate: Juan Macedo

Karting: Manuel Reyes

Levantamiento de potencia: Judith Reitmann

Liga Universitaria: Juan Manuel Rodríguez

Lucha: Daniel Olivera

Motociclismo: Joaquín Perini

Deportes acuáticos femeninos: Agustina Medina, Lucía Ververis y Angelina Solari

Deportes acuáticos masculinos: Diego Aranda

Padel: Martín Araújo

Paralímpicos: Hanna Arias

Pelota: Gastón Dufau y Manuel Pelúa

Pentatlón moderno: Victoria Gerlach

Pesas: Bruno Hortiguera

Pesca: Andrés Cuello

Polo: Benicio Laguarda

Remo femenino: Nicole Yarzón

Remo masculino: Felipe Klüver

Rugby: Juan González

Surf: Julián Schweizer

Taekwondo: María Sara Grippoli

Tenis: Gabriana Muela

Tenis de mesa: María Pía Lorenzotti

Tiro: Julieta Mautone

Tiro con arco: Edwina Cabrera

Triatlón: Federico Scarabino

Turf: Pablo Rodríguez

Vela: Fernando Diz y Hernán Umpierre

Vóleibol: María Isabel Bianchi

Vóleibol de playa: Hans Hannibal y Nicolás Llambías.