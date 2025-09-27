El mercedario ganó la carrera por medallas en el Mundial de Remo de Shanghái, China.

En la madrugada uruguaya Felipe Klüver entró en la historia grande del remo uruguayo. El mercedario fue el mejor en la prueba single scull peso ligero y se colgó la medalla de oro, hecho que un deportista consigue por primera vez para el deporte celeste.

Klüver marcó un tiempo de 7:00.22, superando con claridad al austriaco Julian Schoeberl (6:57.85) y al irlandés Jake McCarthy (6:59.07), segundo y tercero, respectivamente.

Fue un Mundial redondo para Klüver, que ganó todas las carreras que corrió. Primero se llevó la serie clasificatoria a semifinales, luego la propia semi, y este sábado la final, con un hecho que aún le da más relevancia a lo conseguido: fue de atrás, en unos 500 metros infernales, donde el mercedario logró alcanzar al austríaco y después remató muy bien los metros finales.

“Estoy muy feliz. Trabajé muy duro para esto. Agradecer a todo mi equipo y a todo el Uruguay que me ayudó y alentó siempre. Esto es increíble”, fueron las palabras del uruguayo a la web oficial del certamen.

Para disputar esta final, Klüver se había clasificado tras superar su serie semifinal con un tiempo de 7.28.40.

Otros logros importantes en la carrera de Felipe Klüver fueron ser el primer uruguayo en ganar un Mundial Sub-23 (2023) y también el primero en conquistar una Copa del Mundo de Remo, el año pasado.

Cetraro en competencia

Por su parte, Bruno Cetraro será uno de los competidores en la final del single abierto, que se celebrará este domingo a las 3.31 horas de Uruguay. Para dicha instancia, se clasificó este viernes al llegar en segundo lugar en la semifinal, con una marca de 6:56:99, a casi dos segundos del vencedor.

Para llegar a las semifinales, que se disputaron a las 23.54 horas de Uruguay, del martes 23, obtuvo el segundo puesto en la serie 3 de cuartos de final. En esa categoría clasificaban los tres primeros.