El mercedario de 25 años ganó su serie semifinal y clasificó a la final del single ligero; Nicole Yarzon quedó en la puerta y competirá en la final B.

El desempeño uruguayo en el Mundial de remo de Shanghái, China, continúa siendo espectacular. La delegación celeste tiene al primer clasificado entre los seis mejores; Felipe Klüver se metió en la final del single peso ligero, al ganar la segunda serie de semifinales con 7:28.40.

Si bien el mercedario bajó bastante su tiempo del 7:05.58 que había logrado en la clasificación, el objetivo de esta carrera era terminar entre los primeros tres y, por otro lado, guardar brazos pensando en la gran final por medallas. Fue una competencia algo lenta y el uruguayo fue regulando mientras conservaba el primer lugar, llegando a la meta tres segundos antes que su inmediato perseguidor y ganando con total claridad.

La final por medallas será en la madrugada del sábado, a las 3.50. Klüver ya está entre los seis mejores del Mundial, pero intentará dar un paso más para obtener la medalla. Competirá frente a Jacob McCarthy, de Irlanda; Halil Kaan Koroglu, de Turquía; Julian Schoeberl, de Austria; Fabio Kress, de Alemania, y Jiantao Gu, el crédito local de China.

El turco y el irlandés compitieron en semifinales, y ya les ganó cómodamente. El gran candidato al oro es el austríaco, mientras que el alemán es otro con grandes chances de medalla.

Nicole Yarzon quedó en la puerta

Nicole Yarzon terminó cuarta en su serie semifinal y no pudo meterse en los tres puestos de clasificación a la final. Su tiempo fue 8:12.40, la octava mejor marca entre las competidoras de esta instancia.

Si bien no pudo llegar a las carreras por medallas, cerrará su participación a las 2.25 del sábado en la final B que ubicará a las participantes entre el séptimo y duodécimo puesto. La canadiense de padre uruguayo enfrentará a Wing Winne Hung, de Hong Kong; Femke van de Vliet, de Holanda; Karissa Riley, de Canadá; Dimitra Kontou, de Grecia, y Maia Emilie Lund, de Noruega.

Yarzon ha hecho un gran Mundial hasta el momento, superando las expectativas, tal es así que está entre las dos favoritas para ganar en su última carrera del certamen.

Bruno Cetraro madruga por su sueño

En la madrugada del viernes, a la 1.56, Bruno Cetraro competirá en semifinales de single scull contra Filip Matej Pfeifer, de Eslovenia; Logan Ullrich, de Nueva Zelanda; Yauheni Zalaty, de Bielorrusia, pero que compite por los atletas neutrales ya que no puede representar a su país; Giedrius Bieliauskas, de Lituania, e Iván Corsunov, de Macedonia.

El uruguayo deberá terminar entre los primeros tres para avanzar a la final por medallas.