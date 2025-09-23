Esta noche competirá Bruno Cetraro en cuartos de final.

Bruno Cetraro abrió la participación uruguaya en el Mundial de remo con récord nacional y clasificando a cuartos de final, donde competirá hoy a las 23.54 en la serie 3 junto con Gran Bretaña, Italia, Grecia, Bélgica y Eslovenia; los tres mejores avanzan a semifinales.

La noche del lunes abrió la competencia para Felipe Klüver y Nicole Yarzon en single ligero y los dos remeros avanzaron a semifinales. El deportista mercedario ganó su serie con 7:05.58, más de seis segundos adelante del segundo. Aflojó un poco al final y por eso hubo seis tiempos mejores en las otras series.

Ahora Klüver competirá en semifinales el miércoles a las 23.49 en la serie 2 junto con Kazajistán, Irlanda, Turquía, México y Uzbekistán. Deberá meterse entre los tres primeros para llegar a la final A.

Nicole Yarzon quedó cuarta en su serie con 7:54.33, si bien no entró en zona de clasificación directa, se metió en semifinales al lograr uno de los seis mejores tiempos extra de la clasificación general.

Ahora correrá en la segunda semifinal, el miércoles a las 23.37 junto con Hong Kong, Irlanda, Grecia, México y la rusa Maria Zhovner, que no puede competir por su país y lo hace por los atletas individuales.

El Mundial de remo es un torneo que se disputa anualmente, a diferencia de otros deportes donde los campeonatos del mundo son más espaciados, comenzó el domingo pasado y se extenderá hasta el próximo. Es en Shanghái, China, y sólo tiene tres remeros uruguayos que, hasta el momento, están haciendo buenas campañas y soñando con medallas.