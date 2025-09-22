Bruno Cetraro, de Montevideo Rowing Club, durante la final del Single Masculino Senior del Campeonato Uruguayo de Remo "100 años FUR", el 27 de octubre de 2022 en el Lago Calcagno.

El uruguayo ganó su serie, clasificó a cuartos de final y logró un nuevo récord nacional; el lunes debutarán Nicole Yarzon y Felipe Klüver.

Entre el domingo pasado y el próximo, se disputará el Mundial de remo en Shanghái, China. A diferencia de otros deportes, este tipo de torneos se disputan anualmente, generando competencia internacional para los remeros.

El primer uruguayo en competir fue Bruno Cetraro, que corrió en el single de 2000 metros, fue primero en la serie tres marcando el tiempo 6:44.44, estableciendo de esta forma un nuevo récord nacional. Fue la tercera mejor marca de la clasificación general, dando ilusión de cara al resto de la competencia.

La posición le permitió clasificar a cuartos de final, donde competirá en la tercera carrera el próximo martes a las 23.54 de Uruguay junto a Gran Bretaña, Italia, Grecia, Bélgica y Eslovenia; los tres mejores avanzan a semifinales.

Cetraro viene de lograr una enorme performance en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde fue decimosegundo.

Nicole Yarzon y Felipe Klüver debutan el lunes

Ambos deportistas uruguayos competirán en single de peso ligero. La remera va en la primera serie a las 23.05 de nuestro país; son tres series donde los dos mejores avanzan a semifinales junto a los seis mejores tiempos de la clasificación general. La nacida en Canadá, de padre uruguayo, no parte dentro de las favoritas, pero intentará dar el batacazo.

Felipe Klüver competirá a las 23.23 en la misma forma de disputa que Yarzon; en su carrera enfrentará a México, Uzbekistán, Irak, Corea del Sur y Malasia.