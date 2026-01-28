El sábado 7 de febrero, a las 17.30, el Frente Amplio celebrará el 55° aniversario de su fundación en un acto que se desarrollará en Juan Lacaze, departamento de Colonia. El lugar elegido para los festejos es el Espacio Público Integrador (EPI), ubicado en el centro de la ciudad, lindero a la exfábrica textil Campomar y Soulas.

Autoridades locales de la coalición de izquierda esperan la presencia de varios integrantes del gobierno nacional, así como de legisladores y dirigentes de todas partes del país.

En diálogo con la diaria, Silvia Chauvie, presidenta del comité de base de Juan Lacaze, denominado El Bastión, dijo que se eligió Juan Lacaze para la realización de este acto porque “es un lugar histórico del Frente Amplio, con una fuerte militancia frenteamplista que ha quedado marcada en las últimas elecciones nacionales”.

“En años anteriores se ha elegido ir a localidades del este del país, como La Paloma o Piriápolis, pero este año se confirmó la venida para nuestra ciudad, y eso nos pone muy contentos”, señaló la dirigente local.

Chauvie dijo que se espera que vengan “compañeros militantes de Montevideo”, y además indicó que ya hay ómnibus confirmados de San José, Fray Bentos, localidades de Soriano y de varias ciudades del departamento de Colonia.

“Nosotros estamos preparados para un gran acto y vamos a ponerle toda la fuerza, como siempre lo hemos hecho por este partido”, afirmó Chauvie. Con respecto a las oratorias que se desarrollarán en el escenario, se espera que hablen Chauvie, la presidenta de la departamental, Analía Vila, y el presidente del FA, Fernando Pereira.

Con relación a los espectáculos musicales, estará el grupo Milongas Extremas y resta confirmar algún número artístico local.

El vínculo entre la población de Juan Lacaze y el Frente Amplio

En las elecciones de 1989, el FA ganó por primera vez una elección en la ciudad sabalera. A partir de ese momento, en las sucesivas elecciones, el FA fue un amplio dominador en esa localidad.

Desde la llegada del FA al gobierno nacional, en 2005, los niveles de votación han sido los más altos del país, superando el 60% en las sucesivas candidaturas de Tabaré Vázquez, José Mujica, Vázquez nuevamente y Daniel Martínez, al menos en las segundas vueltas.

En el balotaje de noviembre de 2024, con la consagración de la fórmula Yamandú Orsi y Carolina Cosse, la coalición de izquierda logró sus mejores índices de votación, alcanzando el 65% de los votos.

Además, desde la creación de la Ley de Descentralización y Participación Ciudadana, en 2009, Juan Lacaze ha sido el único municipio coloniense gobernado por el FA, con los períodos consecutivos de Darío Brugman (2010-2015 y 2015-2020), Arturo Bentancor (2020-2025) y el actual liderado nuevamente por Brugman.

