El miércoles 28, en la playa Charrúa de Juan Lacaze comenzó el plan piloto de disfrute inclusivo de playas destinado a personas con movilidad reducida, que se desarrollará en esta temporada estival en la bajada a ese balneario que cuenta con pasarela de madera.

En ese marco, el alcalde Darío Brugman (Frente Amplio) y los demás concejales de ese municipio recibieron en la jornada del miércoles al intendente interino de Colonia, Napoleón Gardiol, al director de Deportes de la comuna, Diego Berretta, y al representante del Instituto Nacional de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social, Santiago Plaz, entre otras autoridades.

En diálogo con medios locales, Brugman comentó que esta es una movida “que comenzó luego de tener algunas conversaciones con la familia de Pierino Bentancor, un niño que se traslada en silla de ruedas”, y a partir de allí “realizamos gestiones con el instituto de discapacidad, articulando con la Dirección de Deportes de la comuna y la Secretaría Nacional del Deporte para ver de qué manera podíamos implementar esta actividad”.

El espacio es abierto a personas con discapacidad de todo el departamento”, comentó Brugman, y añadió que este proyecto tiene como objetivo “promover el acceso igualitario al disfrute de los espacios públicos y recreativos”.

Las actividades se llevan a cabo los miércoles, de 10.00 a 11.00, bajo la gestión de profesionales en la materia. Las personas usuarias podrán hacer uso de una silla anfibia donada por el Municipio de Atlántida, departamento de Canelones, en el marco del hermanamiento entre ambas localidades.

El alcalde sabalero dijo que la idea es difundir este proyecto “para que las personas que utilicen la silla y el espacio se animen a venir” y agregó que es importante “que se entienda que no sólo se trata de baños, sino que hay juegos y actividades deportivas para ellos”.

Las actividades serán guiadas por profesores de la Dirección de Deportes de la Intendencia de Colonia y de la Secretaría Nacional del Deporte. El acceso no tiene costo y se recomienda que las personas usuarias asistan acompañadas, para asegurar un mejor desarrollo de la actividad y priorizar la seguridad de los participantes.