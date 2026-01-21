Este jueves a las 19.00, en el patio del Archivo Regional de Colonia del Sacramento, se presentará el libro Tangos del subsuelo, del escritor coloniense Luis Carro.

En este libro, publicado por el sello local Hurí Arte y Edición, Carro retorna al decir popular y a las memorias marginales de Colonia del Sacramento.

El autor no es ajeno a los mundos del tango. En su primer poemario, Instrucciones en caso de alegría (1994), ya puede percibirse una atmósfera tanguera en varios textos. En el prólogo de Tangos del subsuelo, su reciente libro, José Arenas, experto en temas tangueros, sostiene que Luis Carro “canta desde el pozo hondo de una orilla oscura”. Y apelando a un “verso sencillo pero con seducciones de aljibe, aparece un mapeo de recordación que hace a la esencia del verso tanguero; el ubi sunt, correr detrás de lo perdido que no se trata de una nostalgia regresiva necesariamente”.

Sin embargo, reflexiona Arenas, “toda nostalgia tiene un profundo dolor metafísico y dulce que impugna el sentido de la vida. Así funciona el tango y así lo hacen estos versos, con una saudade de arrabal”.