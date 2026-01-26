El 9 de enero ingresó a la Junta Departamental de Colonia el proyecto de presupuesto quinquenal 2026-2030, elaborado por el ejecutivo departamental, liderado por el intendente Guillermo Rodríguez (Partido Nacional). A partir de esa fecha, los ediles tienen cuatro meses para estudiar, analizar y trabajar en el presupuesto.

Tal como fue informado por la diaria, en el Presupuesto 2026-2030 se plantea un incremento en los ingresos para el año 2026, de casi un 30% superior a lo recaudado en el año 2024, estimándose lograr una recaudación de 121 millones de dólares, según explicó el edil nacionalista Sergio Bertón a la diaria. “Eso se basa en un aumento en los recursos departamentales de un 20% y un aumento importante en los de origen nacional, más del 40% superior a los recibidos en el 2024”, detalló Bertón.

En la misma línea, en diálogo con la diaria, el edil del Frente Amplio Martín Collazo dijo que la comuna coloniense cuenta con un presupuesto cercano a los 600 millones de dólares, una cifra equiparable “a un presupuesto de un ministerio”, y explicó que ese aumento “se debe a que, con el actual gobierno nacional encabezado por el FA, dispone de un aumento considerable de las partidas que recibe por parte de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) de Presidencia de la República.

“Existen muchos más ingresos de recursos de origen nacional en la intendencia de Colonia, porque el actual gobierno prioriza una política de descentralización y fortalecimiento de los gobiernos departamentales y envía muchos más recursos” que en el período anterior de gobierno encabezado por el Partido Nacional.

Por otro lado, Collazo cuestionó los salarios fijados para los integrantes del ejecutivo comunal, incluyendo el del intendente Guillermo Rodríguez, que percibirá un salario neto de 530.000 pesos.

El aumento salarial otorgado a los funcionarios de mayor jerarquía “supera ampliamente a la inflación de los últimos cinco años”, y en el caso del sueldo del intendente “aumentó en 120.000 pesos”. “¿Quién ha percibido un aumento de sueldo tan grande en estos últimos cinco años?”, cuestionó Collazo, y recordó que el rubro salarial absorbe más del 40% del total del presupuesto.

“Todos los salarios del ejecutivo aumentan considerablemente, pero no ha sido así con los funcionarios administrativos, ni con los obreros, ni con quienes se dedican a las políticas culturales y sociales”, añadió.

Asimismo, Collazo cuestionó que el proyecto de presupuesto genera nuevos cargos ejecutivos “al crear cuatro Departamentos de los cuales dependerán las distintas direcciones, algunas de las cuales tienen el mismo nombre que esos departamentos”, señaló.

El proyecto de presupuesto quinquenal “está muy bien estructurado, el articulado es muy sencillo, no tiene más de 47 artículos, por lo tanto se hace muy ameno”, con los planillados de gastos, pero “no aparece un plan de gestión que detalle objetivos de las direcciones y las metas de cumplimientos”. “¿Cómo evalúo yo al final del quinquenio si el gasto proyectado valió la pena? No tengo forma porque no puedo evaluar la gestión”, cuestionó.