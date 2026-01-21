El 9 de enero ingresó a la Junta Departamental de Colonia el proyecto de presupuesto quinquenal 2026-2030, elaborado por el ejecutivo departamental, liderado por el intendente Guillermo Rodríguez (Partido Nacional, PN). A partir de la asunción en el cargo, el jefe comunal y su equipo tenían un plazo de seis meses para remitir el proyecto a la junta. Tras la presentación, los ediles tienen cuatro meses para estudiar, analizar y trabajar en el presupuesto.

En el Presupuesto 2026-2030 se plantea un incremento en los ingresos para el año 2026, de casi un 30% superior a lo recaudado en el año 2024, estimándose lograr una recaudación de 121 millones de dólares, según explicó el edil nacionalista Sergio Bertón a la diaria. “Eso se basa en un aumento en los recursos departamentales de un 20 por ciento y un aumento importante en los de origen nacional más del 40% superior a los recibidos en el 2024”, explicó Bertón.

“La comparativa la realizamos con respecto a ese año porque los datos son ciertos, ya que provienen de un hecho consumado del que se da cuenta en la Rendición de Cuentas y la información del 2025 aún no ha llegado a la Junta Departamental”, aclaró el edil blanco. En cuanto a los egresos se prevé “un mantenimiento en lo que responde a los programas de funcionamiento y un aumento importante en los programas de inversiones de un 60% siempre comparando con lo realizado en el 2024”, añadió.

En cuanto a obras presupuestadas se destacan, más allá de lo que refiere a los tradicionales -balastados, tratamientos asfálticos, cordón cuneta y mantenimientos asfálticos y lo referente a las Direcciones de Arquitectura y Alumbrado- la realización de inversiones en las siguientes localidades:

Carmelo: protección Costera con 14 millones de pesos, a realizarse entre 2026 y 2027

Juan Lacaze: remodelación Av. C. Mederos por 137 millones de pesos, a realizarse entre 2026 y 2027. Además, el acondicionamiento general del acceso por Ruta 54 (en conjunto con el Dpto. de Obras) por 93 millones de pesos, con aporte del BID por $ 69.750.000.

Colonia del Sacramento: remodelación de Av. Mihanovich por 30 millones de pesos

Rosario: el “acondicionamiento Bv. Zorrilla de San Martín”, con 30 millones de pesos, más 25,5 aportados por los Fondos de Desarrollo de Infraestructura (FDI) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) de Presidencia de la República.

Colonia Valdense: la Rambla Fomento-Los Pinos con 10 millones de pesos, más 8,5 millones de pesos aportados por FDI

La Paz: rambla Fomento-Los Pinos con aporte de 8,5 millones aportados por el FDI

Nueva Palmira: la construcción de piscina y su calefacción y techado por 42 millones, con aportes de 35,7 aportados por el FDI

Ombúes de Lavalle: el techado de la piscina con un costo de 21 millones, incluyendo aportes del FDI por 17,85 millones

Conchillas: la “remodelación de la plaza 25 de Agosto”, por un total de 20 millones, que incluyen 17 millones aportados por el FDI.

Salarios

El presupuesto también detalla los salarios del intendente, secretario general, alcaldes y otros cargos ejecutivos de particular confianza, así como los funcionarios de las distintas dependencias.

Al intendente Guillermo Rodríguez se le adjudicó un salario neto de 527.299 pesos, mientras que la secretaria general, Belén Rico, percibe 300.089 pesos. En tanto, el director de Hacienda, José Amaro, tiene asignado un salario de 234.773. Más abajo se encuentran los directores de departamentos y secretaria privada, con 176.081. Los directores políticos perciben 141.746, mientras que los alcaldes de las distintas localidades perciben entre 133.429 y 153.443, de acuerdo a la cantidad de habitantes de los municipios.

Los salarios de los funcionarios municipales no profesionales oscilan entre los 35.000 y 80.000 pesos de sueldo base neto, los cuales se ven acrecentados con compensaciones y realización de horas extras.

Este proyecto de presupuesto prevé la eliminación de 119 cargos y la creación de otros 127 en relación al anterior.