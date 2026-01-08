El jueves 8 comenzaron a funcionar las Escuelas de Verano en todo el territorio nacional. En los que respecta al departamento de Colonia, 663 niños se inscribieron para las actividades que se desarrollarán en las seis escuelas habilitadas para estos proyectos, aunque las autoridades de primaria estiman que unos 400 estudiantes asistirán a las propuestas.

La escuela N°5 de Carmelo, N°40 de Nueva Helvecia, N°49 de Colonia del Sacramento, N°96 de Nueva Helvecia, N°113 de Nueva Palmira y N°136 de Juan lacaze, son las que recibirán a los niños hasta el jueves 5 de febrero.

El miércoles 7 comenzaron a trabajar los equipos docentes conformados para estas actividades, donde participan un director, que no necesariamente son los directores de las escuelas durante todo el año, maestros y profesores de educación física o artística.

Además, en cada centro educativo se le suma un equipo auxiliar, que se encarga de la alimentación y la limpieza de cada escuela, siendo parte fundamental para que las sedes funcionen correctamente.

Pablo Caggiani presidente de ANEP con alumnos de la escuela 317 Islas Baleares. Foto: Rodrigo Viera Amaral

En diálogo con la diaria, la inspectora departamental de Colonia de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP), Daniela Gómez, dijo que “los equipos docentes llevaron a cabo un proyecto, generados por ellos y presentados ante la inspección, para luego desarrollarlo durante este mes de trabajo”.

“Luego de corregidos y evaluados son autorizados para que se implementen en las sedes establecidas”, explicó Gómez, y añadió que “son proyectos específicos para esta modalidad de trabajo”.

Los niños comenzaron en la jornada de hoy [jueves 8] y finalizan el jueves 5 de febrero. El horario de las Escuelas de Verano es de 8.30 hasta las 13.30, de lunes a viernes. La inspectora departamental dijo que a los niños “se los recibe con un desayuno y antes de culminar la jornada se les brinda el almuerzo”.

Sobre la inscripción, la funcionaria explicó que los niños que pueden asistir son los que están anotados desde clases de inicial a 6to año. En ese sentido, dijo que “las familias inscribieron a sus hijos por la plataforma Gurí, y los cupos que manejamos en el departamento son 50, 75 o 100 niños, y de acuerdo a ese cupo, la inspección general es la que realiza la inscripción”.

Consultada acerca de si las actividades se desarrollan únicamente en las escuelas o hay salidas didácticas, Gómez indicó que “desde la DGEIP se destinan dos salidas que son campamentos en otros departamentos”. “Dada las inscripciones en cada localidad, “estamos viendo a que escuela le designamos las salidas”, explicó.

“Los campamentos se realizarán en la colonia de vacaciones de Malvín en Montevideo y otro en Parque del Plata sobre ruta Interbalnearia”, añadió la inspectora. Sobre este tema, explicó que “los campamentos están pensados para los alumnos de 4to, 5to y 6to año”.