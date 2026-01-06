El domingo 11, a las 21.00, en el Centro Cultural AFE de Colonia del Sacramento, se presenta Master Stroke, la reconocida banda tributo a Queen.

El espectáculo que lidera el cantante Emanuel Caradoso, se presenta por primera vez en Colonia. A lo largo de su gira por toda Latinoamérica, el cuarteto argentino ha combinado energía y calidad musical de nivel internacional.

Durante más de dos horas, Master Stroke revive los grandes himnos de Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon. Con más de una década de trayectoria, la banda se ha consolidado como uno de los tributos más destacados de la región, reconocido por su sonido y puesta escénica.

Las entradas se consiguen por RedTickets a 1.200 pesos.

Trío Durañona, Maza, Durañona en Plaza Viera

El sábado 10, en Plaza Viera, coqueto recinto abierto hace pocas semanas en la Plaza de Toros de Colonia del Sacramento, se presentará el trío Durañona, Maza, Durañona.

El grupo está conformado por Augusto Durañona, Daniel Maza y César “Banana” Durañona. Augusto es tecladista y productor, y está instalado desde hace varios años en Buenos Aires, donde es parte de la nueva escena musical integrando la banda del rapero Trueno, Julieta Rada, entre otros.

Por su parte, Maza es bajista, cantante y compositor, referente de la música rioplatense, con destacada proyección internacional. Ha participado en colaboraciones junto a Hugo Fattoruso, Celia Cruz y Mercedes Sosa, entre otros.

En tanto, “banana” Durañona es baterista y percusionista. Ha desarrollado su experiencia brindando clases, participando en clínicas, proyectos y en decenas de festivales y fiestas del país y la región.

La entrada es libre, con aforo limitado. Por reservas al 091021351.