En la última sesión de la legislatura pasada, la Junta Departamental de Colonia trató, entre otros temas, un expediente relacionado al proyecto de decreto por el cual se regula la actividad de los cuidadores de vehículos en el departamento de Colonia.

En ese momento, ediles del Partido Nacional (PN) estuvieron afines a derogar la ordenanza, creada en 2004, dado que “es un tema complejo, que genera conflictos y problemas en la convivencia urbana y en el relacionamiento de los ciudadanos de la ciudad” de Colonia del Sacramento, según expresó el edil Julio Basanta.

A pesar de la mayoría que posee la bancada del PN en la junta coloniense, no pudo concretarse la derogación de esa ordenanza, ya que requería mayoría absoluta, y la votación culminó en 14 votos afirmativos en 25.

Ahora, con la asunción de la nueva conformación de la junta coloniense, el reelecto edil Basanta pidió el desarchivo del proyecto y nuevamente lo presentó en la Comisión de Legislación de la junta, donde ya salió un informe en mayoría del PN y uno negativo del Frente Amplio (FA).

En diálogo con la diaria, el edil del FA Emmanuel Martínez explicó que en aquel momento “solicité hablar con la dirección de Tránsito de la Intendencia de Colonia, que eran los encargados de llevar adelante este tema, y asistió a la comisión el director, Lucas Facello, acompañado por [un] funcionario de la cartera”.

Ellos “evidenciaron que esa normativa había traído varios problemas porque muchas veces los cuidacoches no estaban en condiciones de llevar adelante ese trabajo”, por lo cual “nosotros solicitamos que remitieran el listado de los permisos que había autorizados por la comuna”, recordó Martínez.

“En esa lista había 40 permisos, pero 20 ya no estaban más realizando tareas, y, aparte, había algunos que estaban de manera ilegal realizando esa función”. “Esto no es un problema de la norma, sino de cómo se hace cumplir la normativa”, señaló el edil.

Martínez comentó que “esto era una problemática y había que buscarle una solución a la situación, porque no es que esta gente este trabajando por hobby, sino porque es la actividad que encontraron para el sustento diario”.

“Si nosotros le quitamos esta posibilidad, esa gente de algo va a tener que vivir”, analizó Martínez, por lo que, luego de reunirse con la Dirección de Tránsito, mantuvieron contactos con la Dirección de Acción Social y la Dirección Departamental del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

“Las autoridades de Acción Social indicaron que se les entregaba algún alimento a las personas que realizaban estas tareas, y desde el Mides informaron que este grupo de personas no ingresaban a ninguno de los colectivos a los que ese ministerio asiste”, explicó Martínez.

“Si se les retiraba la posibilidad de seguir haciendo esta tarea, las personas iban a seguir de forma ilegal o iban a buscar otra actividad afín a este tema”, expresó el edil frenteamplista, y añadió que “es nuestro pensamiento todavía hasta el día de hoy, cuando el edil Basanta nuevamente trae el tema para que la ordenanza sea derogada”.

La bancada del FA entiende que “no está bueno que de un plumazo se borre esto”, con el argumento de que “esta normativa trae problemas a la intendencia y por eso la eliminamos y pasamos a otra cosa”.

“Argumentando que hay problemas a la hora de controlar esta normativa, los ediles nacionalistas le sacan una actividad de contralor a la intendencia y le cargan una cuestión social al gobierno nacional. Claramente es negativa y es una movida política para lavarse las manos y generar un problema social que hoy no existe”, manifestó Martínez.

“Nosotros lo hemos conversado en bancada y no estamos de acuerdo en transitar el camino de la eliminación de la ordenanza”, dijo, y agregó que seguramente en el mes de febrero se trate el tema en sesión de la junta.