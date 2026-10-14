Asamblea territorial en Colonia de cara al IV Congreso Nacional de Educación, este jueves

El Colectivo de Derechos Humanos de Colonia del Sacramento convoca a participar en una asamblea territorial en el marco del IV Congreso Nacional de Educación. La instancia se desarrollará el jueves 15, a partir de las 18.00, en el Club Atlético Barrio Sur de esa localidad.
La convocatoria se enmarca en el eje de Misiones Sociopedagógicas y propone generar un espacio de participación abierto para compartir ideas, debatir sobre la realidad educativa y aportar planteos que contribuyan al proceso de discusión nacional, según informaron los organizadores de este evento.
Podrán participar en la asamblea todas las personas a partir de los 12 años. En tanto, desde los 16 años se podrá votar y organizar.
Las distintas asambleas territoriales se desarrollarán hasta el 19 de octubre; posteriormente la Universidad de la República hará una síntesis de las conclusiones, que serán devueltas a los delegados antes de la plenaria final.