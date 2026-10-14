Asamblea territorial en Colonia de cara al IV Congreso Nacional de Educación, este jueves

Asamblea territorial para el IV Congreso de la Educación, en barrio Bella Italia (archivo, setiembre de 2026)

Convocada por el Colectivo de Derechos Humanos de Colonia, la actividad se realizará en el Club Atlético Barrio Sur.

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El Colectivo de Derechos Humanos de Colonia del Sacramento convoca a participar en una asamblea territorial en el marco del IV Congreso Nacional de Educación. La instancia se desarrollará el jueves 15, a partir de las 18.00, en el Club Atlético Barrio Sur de esa localidad.

La convocatoria se enmarca en el eje de Misiones Sociopedagógicas y propone generar un espacio de participación abierto para compartir ideas, debatir sobre la realidad educativa y aportar planteos que contribuyan al proceso de discusión nacional, según informaron los organizadores de este evento.

Podrán participar en la asamblea todas las personas a partir de los 12 años. En tanto, desde los 16 años se podrá votar y organizar.

Las distintas asambleas territoriales se desarrollarán hasta el 19 de octubre; posteriormente la Universidad de la República hará una síntesis de las conclusiones, que serán devueltas a los delegados antes de la plenaria final.