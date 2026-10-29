El Ministerio de Turismo brinda ciclo de capacitaciones para anfitriones de destino, en Colonia

La actividad se desarrollará en cuatro jornadas, es sin costo y se deberá inscribir previamente.

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El Ministerio de Turismo, en el marco de su estrategia de regionalización, brindará capacitaciones mediante el Ciclo de Talleres para Anfitriones del Destino, que se desarrollará en el departamento de Colonia, para participantes que comprenden la región litoral sur.

La propuesta integra la línea de Capacitación y Formación y tiene como objetivo fortalecer las capacidades de quienes, directa o indirectamente, reciben y orientan a los visitantes turísticos en distintas áreas.

Durante cuatro jornadas se trabajará sobre el rol del turismo y de los actores locales en la experiencia del visitante, la hospitalidad y la atención, la orientación y recomendación de propuestas y el fortalecimiento del destino.

La actividad se desarrollará en El Terruño, ubicado en el kilómetro 141 de la ruta 1, en el paraje Minuano, los días viernes 30 de 15.30 a 20.00; sábado 31 de 09.00 a 13.00; viernes 6 de noviembre de 16.00 a 20.00, y sábado 7 de 09.00 hasta las 13.00.

La capacitación es gratuita y se entrega certificado de asistencia. La iniciativa cuenta con el apoyo de la Intendencia de Colonia y se debe inscribir previamente aquí.

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