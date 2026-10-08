En noviembre se inaugurarán las obras de remodelación del puerto de Colonia del Sacramento

La terminal sumará 1.000 metros cuadrados, más puestos de Migraciones, mejoras en la circulación y nuevos estacionamientos; desde 2023, la ANP invirtió 31 millones de dólares en la principal puerta de ingreso al país.

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Una nueva etapa del plan de obras de ampliación y mejora de la terminal de pasajeros del puerto de Colonia quedará culminada a fines de noviembre, según informaron este miércoles el ministro de Turismo, Pablo Menoni, el presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Pablo Genta, y el arquitecto responsable de la obra, Fernando Waltier, durante una recorrida por el puerto coloniense.

El proyecto incorpora más de 1.000 metros cuadrados a la sala de preembarque, que pasará a contar con unos 3.000 metros cuadrados de capacidad. También se sumarán nuevos puestos de Migraciones y mejoras en las áreas destinadas a los controles, además de un rediseño de la circulación interna para ordenar el desplazamiento de los pasajeros.

En diálogo con medios locales, Waltier explicó que “ya fueron recibidos tres de los seis nuevos mostradores de Migraciones”, que permitirán “sustituir las instalaciones provisorias utilizadas durante las obras”. También comentó que se está trabajando “en la incorporación de cintas para ordenar el recorrido de los pasajeros luego del escaneo y facilitar el acceso a la zona de embarque”.

“La fecha de finalización de las obras está prevista para fines de noviembre, para poder llegar a la temporada con toda la infraestructura disponible para los pasajeros”, señaló el arquitecto.

Además, los trabajos también contemplan mejoras en las mangas y pasarelas de embarque. En ese sentido, se realizaron pruebas con la manga móvil de Ultramar y el nuevo buque China Zorrilla de Buquebus, que tiene capacidad para transportar 225 vehículos y 2500 pasajeros.

En ese sentido, las autoridades confirmaron que la inauguración del primer barco eléctrico del mundo será el miércoles 21 en la terminal de Puerto Madero, en Buenos Aires.

La infraestructura de estacionamiento también fue ampliada, explicaron las autoridades. En efecto, el puerto “contará con más de 350 plazas disponibles en escenarios de simultaneidad de atraques, lo que permitirá afrontar el incremento de movimiento previsto para la próxima temporada”, indicó Waltier.

Coordinación entre organismos

Genta destacó que “las obras forman parte de un proceso que no se limita a ampliar espacios, sino que busca mejorar la experiencia de los pasajeros”.

El presidente de la ANP destacó “la necesidad de mejorar la coordinación entre los organismos que intervienen en el paso fronterizo, como Migraciones, Aduana y Prefectura, entre otros”.

Por su parte, Menoni remarcó “la coordinación entre los distintos organismos públicos”, así como “el trabajo conjunto con el sector privado”.

“Buscamos, en definitiva, que esta larga cadena de instituciones facilite la experiencia del turista”, señaló el ministro, quien remarcó que “el puerto de Colonia constituye la principal puerta de entrada de turistas al país”.

El funcionario sostuvo que “la próxima temporada se encara con optimismo, pero con cautela” y añadió que, “además de la infraestructura, será necesario continuar trabajando en la dotación de personal y en los procesos de Migraciones para evitar que se generen cuellos de botella”.

Las autoridades coincidieron en que “las mejoras apuntan no solo a aumentar la capacidad de la terminal”, sino también “a ordenar los desplazamientos, agilizar los trámites y brindar mayor comodidad a los pasajeros” ante el incremento previsto de la actividad durante la próxima temporada.

En los últimos tres años, ANP invirtió 31 millones de dólares en la terminal portuaria coloniense, principal punto de ingreso de pasajeros a Uruguay, según destacaron autoridades de ese organismo.