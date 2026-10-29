Especialista de la Universidad del País Vasco expondrá en Colonia del Sacramento sobre el aporte de la economía social

Este viernes, Eusebio Lasa Altuna participará en una actividad abierta organizada por la Udelar, donde se abordará la experiencia vasca y su contribución al desarrollo económico y social.

La Universidad de la República (Udelar), a través de la Región Suroeste y la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (FCEA), realizará este viernes 30 en Colonia del Sacramento una actividad abierta denominada “El aporte de la Economía Social al desarrollo económico y social del País Vasco”. La propuesta contará con la participación de Eusebio Lasa Altuna, docente e investigador de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), y se desarrollará en el marco de la carrera de Tecnólogo en Administración y Contabilidad (TAC).

La actividad comenzará a las 16.30 en la sala del Centro BIT, ubicada en Odriozola 434, y se extenderá hasta las 18.30. La convocatoria está dirigida a estudiantes, docentes y público interesado en la temática.

Lasa es doctor en Economía del Desarrollo y magíster en Economía Social y Solidaria. Se desempeña como profesor del Departamento de Economía Aplicada I de la Universidad del País Vasco y forma parte del Instituto de Derecho Cooperativo y Economía Social GEZKI. Sus investigaciones abordan la innovación social transformadora, la participación de la economía social y solidaria en la construcción de políticas públicas y los modelos de gobernanza de estas organizaciones, entre otros asuntos. En su trabajo académico, Lasa ha estudiado el potencial de la economía social como herramienta de transformación de las relaciones económicas y sociales, así como su capacidad para contribuir a la construcción de alternativas al modelo económico dominante.