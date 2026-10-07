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Lea Bensasson (archivo, 2022) · Foto: Alessandro Maradei

Lea Bensasson (archivo, 2022)

Foto: Alessandro Maradei

Lea Bensasson presenta Mi gran casamiento hebreo en Colonia del Sacramento

La artista uruguaya llegará este domingo al Teatro Bastión del Carmen con un unipersonal que combina humor, canciones y relatos autobiográficos para abordar las costumbres, los mandatos y la identidad judía.

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La cantante, compositora y manager Lea Bensasson presentará este domingo, a las 20.00, en el Teatro Bastión del Carmen de Colonia del Sacramento, su espectáculo Mi gran casamiento hebreo.

El unipersonal combina elementos de stand up, canciones originales y relatos personales a partir de una mirada autobiográfica sobre las costumbres, los mandatos familiares y sociales, y los vínculos dentro de la comunidad judía.

Bensasson, reconocida también por su trayectoria como trabajadora de la música y por haber sido manager de artistas como Rubén Rada y Fernando Cabrera, asume en este espectáculo una faceta vinculada con la actuación y la comedia.

La propuesta recorre, desde el humor, diferentes aspectos de la experiencia de las mujeres judías y pone el foco en cuestiones como la transmisión cultural entre generaciones, las transformaciones de las costumbres, el peso de los mandatos y la figura materna, así como la búsqueda del amor y la posibilidad de construir un camino propio.

El espectáculo tiene una duración aproximada de 75 minutos y suma a los relatos canciones propias, momentos de actuación y algunos pasos de baile. Mi gran casamiento hebreo se presenta como una celebración de la identidad, la capacidad de adaptación y resistencia de las mujeres judías, a través de una propuesta que busca abordar esas experiencias desde el humor y la música.

Las entradas se encuentran a la venta a través de RedTickets.

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