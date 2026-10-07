Lea Bensasson presenta Mi gran casamiento hebreo en Colonia del Sacramento

La artista uruguaya llegará este domingo al Teatro Bastión del Carmen con un unipersonal que combina humor, canciones y relatos autobiográficos para abordar las costumbres, los mandatos y la identidad judía.

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La cantante, compositora y manager Lea Bensasson presentará este domingo, a las 20.00, en el Teatro Bastión del Carmen de Colonia del Sacramento, su espectáculo Mi gran casamiento hebreo.

El unipersonal combina elementos de stand up, canciones originales y relatos personales a partir de una mirada autobiográfica sobre las costumbres, los mandatos familiares y sociales, y los vínculos dentro de la comunidad judía.

Bensasson, reconocida también por su trayectoria como trabajadora de la música y por haber sido manager de artistas como Rubén Rada y Fernando Cabrera, asume en este espectáculo una faceta vinculada con la actuación y la comedia.

La propuesta recorre, desde el humor, diferentes aspectos de la experiencia de las mujeres judías y pone el foco en cuestiones como la transmisión cultural entre generaciones, las transformaciones de las costumbres, el peso de los mandatos y la figura materna, así como la búsqueda del amor y la posibilidad de construir un camino propio.

El espectáculo tiene una duración aproximada de 75 minutos y suma a los relatos canciones propias, momentos de actuación y algunos pasos de baile. Mi gran casamiento hebreo se presenta como una celebración de la identidad, la capacidad de adaptación y resistencia de las mujeres judías, a través de una propuesta que busca abordar esas experiencias desde el humor y la música.

Las entradas se encuentran a la venta a través de RedTickets.