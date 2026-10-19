Se conocieron los ganadores del Concurso Nacional e Internacional de Quesos que se realizó en Colonia

Apertura de la 20ª edición del Concurso de Quesos del Uruguay, el miércoles 14, en la sede de la UTEC de La Paz

La ceremonia de premiación de la vigésima edición se realizó en el Centro Cultural de Rosario. Varias queserías vinculadas a Colonia fueron distinguidas en las categorías artesanal e industrial.

La Agencia de Desarrollo Económico del Este de Colonia reconoció a los mejores quesos de la vigésima edición del Concurso Nacional e Internacional de Quesos del Uruguay, cuya ceremonia de premiación se realizó el viernes 16 en el Centro Cultural de Rosario.

Los premios Súper Oro fueron para Maia, en la categoría de quesos con grana, e Il Ticino, en quesos con ojos. La competencia distinguió con medallas de oro, plata y bronce a productores artesanales e industriales, además de reconocer propuestas de innovación y quesos provenientes de otros países.

Entre los resultados de la categoría artesanal, La Cumbre obtuvo el oro en la categoría de queso Colonia, mientras que Il Ticino recibió la medalla de plata y Rostán la de bronce. También se destacaron La Vigna, que obtuvo el oro con su pecorino valdense en la categoría de pasta dura elaborada con leches finas, y Rostán, premiada con oro por su brie y por su mozzarella en barras.

En otras categorías artesanales, Landkäse obtuvo distinciones con sus quesos sardo, grana y parmesano, mientras que Rostán, La Polita y Wiebe también figuraron entre los premiados. La Vigna, por su parte, obtuvo el oro con el queso hatef en la categoría de innovación y quesos de autor de alta humedad.

En la categoría industrial, El Piamontés recibió la medalla de oro por su queso Colonia, mientras que Farming obtuvo el bronce. También fueron reconocidas otras elaboraciones de empresas y establecimientos queseros de distintas procedencias.

El certamen incluyó, además, una categoría internacional con distinciones para quesos de diferentes variedades, entre ellas grana, pasta semidura, mozzarella, quesos azules y elaboraciones de autor. En la categoría promocional, Landkäse recibió menciones por sus quesos coalho y coalho especiado.