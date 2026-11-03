Daniela Hernández asumió la presidencia de la Asociación Turística de Colonia y apuesta a profundizar el turismo departamental

La Asociación Turística del Departamento de Colonia (ATDC) renovó sus autoridades para el período 2026-2028 y designó presidenta a Daniela Hernández, quien hasta diciembre de 2025 encabezó la Cámara Inmobiliaria de Colonia. Su llegada a la conducción marca un hito institucional: es la primera mujer en presidir la asociación desde su creación, en 2008.

La nueva directiva se propone profundizar la articulación entre los actores públicos y privados, fortalecer la promoción del destino y continuar con el trabajo de extensión del desarrollo turístico a las distintas zonas del departamento, comentó Hernández en diálogo con la diaria.

Hernández cuenta con una trayectoria vinculada a las organizaciones empresariales y al turismo. Además de su paso por la Cámara Inmobiliaria, integra desde su fundación la Asociación Empresarial de Conchillas (Aseco), donde fue vicepresidenta y actualmente se desempeña como tesorera. También lleva 25 años trabajando en torno al desarrollo turístico de Conchillas, con particular interés en Puerto Conchillas y Puerto Inglés. “Siempre también el turismo ha estado presente en mi vida. Realmente me apasiona mucho, y estamos acá ahora en este nuevo desafío para aprender”, señaló, y destacó la conformación de un equipo de trabajo para esta nueva etapa.

La presidenta sucede en el cargo a Andrés Castellano, quien estuvo seis años al frente de la institución, durante tres períodos consecutivos. Su gestión comenzó en setiembre de 2020, en plena pandemia, en un escenario marcado por la paralización de la actividad turística y el cierre de fronteras. Con este relevo, la asociación inicia un nuevo ciclo que buscará dar continuidad al trabajo de articulación del sector y profundizar los desafíos vinculados al desarrollo territorial y la competitividad del destino.

La actividad inmobiliaria, explicó Hernández, mantiene una relación estrecha con el turismo. En muchos casos, los visitantes que llegan al departamento terminan estableciendo vínculos más duraderos con el territorio, ya sea para residir o para invertir. La Cámara Inmobiliaria, que integra la Asociación Turística Departamental desde sus comienzos, seguirá participando en esta nueva conducción.

Más allá de Colonia del Sacramento

Uno de los desafíos que identifica Hernández es el de profundizar la distribución territorial de la actividad turística. Si bien reconoce que Colonia del Sacramento constituye la principal ancla del destino por su condición de Patrimonio Mundial de la Unesco y su capacidad de atraer visitantes de distintas partes del mundo, considera necesario consolidar circuitos que permitan ampliar los recorridos y las estadías. “Siempre hemos estado trabajando, hablando de que hay que llevar el turismo hacia el departamento, hacia todo el departamento”, expresó.

En ese sentido, mencionó los atractivos de la zona oeste, con Carmelo y Nueva Palmira, las bodegas y el turismo vinculado a la producción vitivinícola, además de los recorridos asociados al patrimonio religioso e histórico, como la Calera de las Huérfanas y la Capilla Narbona. También destacó el valor de Conchillas y de establecimientos como Cerros de San Juan, a los que se suma el trabajo de las instituciones y organizaciones locales.

Hernández recordó asimismo el impulso a la Ruta del Queso, iniciativa que contó con el apoyo y la participación de la Asociación Turística. En paralelo, se desarrollan acciones para promover el corredor costero del este, desde El Ensueño hasta Cufré, con participación de la Dirección de Turismo de la Intendencia, el Ministerio de Turismo, las organizaciones empresariales y las asociaciones locales.

La nueva presidenta considera que la expansión turística requiere tanto la coordinación institucional como la iniciativa de las propias comunidades. En la costa este del departamento de Colonia, destacó el trabajo de vecinos e instituciones que buscan promover los balnearios y articular la oferta con bodegas, queserías y otros emprendimientos. “Son distancias muy cortas y hay muchos atractivos. Tenemos que poder lograr que todo el mundo descubra eso”, afirmó.

La aspiración es que quienes se alojan en el este puedan conocer también Colonia del Sacramento y los destinos del oeste, y que quienes llegan a estos últimos incorporen otros puntos del departamento a sus recorridos. “Tenemos que lograr que se extienda todo el departamento y que la gente alargue su estadía”, sostuvo.

Promoción, nuevos mercados y planificación

La promoción turística continuará siendo uno de los ejes de trabajo de la asociación. Hernández señaló que se vienen desarrollando acciones en Argentina y Brasil, con presencia en actividades promocionales en Porto Alegre y San Pablo, además de la participación en la Feria Internacional de Turismo (FIT), en Buenos Aires.

La nueva directiva prevé continuar esa estrategia y explorar acciones en mercados más alejados. La presidenta mencionó la llegada de visitantes europeos, norteamericanos y de otros países latinoamericanos como una oportunidad para ampliar el alcance del destino.

En ese marco, la asociación tenía prevista para el 12 de noviembre su participación en una feria de turismo en Gramado, Brasil. El objetivo, explicó, no es únicamente incrementar el número de visitantes, sino también favorecer que permanezcan más tiempo en el departamento y aumenten su consumo en los distintos rubros de la actividad.

Hernández adelantó que la nueva conducción comenzará a trabajar en la posibilidad de revisar el plan estratégico del sector, a partir de los cambios registrados en los últimos años y de la necesidad de establecer perspectivas de más largo plazo. Esa tarea se desarrollará junto con las gremiales que integran la asociación y en coordinación con la Dirección de Turismo de la Intendencia de Colonia y el Ministerio de Turismo. La presidenta valoró especialmente la posibilidad de profundizar ese vínculo institucional, así como la presencia de referentes del departamento en espacios de decisión del sector a nivel nacional.

Competitividad y desafíos del sector

Otro de los asuntos que integran la agenda es la competitividad de las empresas turísticas. Hernández indicó que se están encarando estudios y gestiones en coordinación con el gobierno nacional y la Cámara Uruguaya de Turismo (Camtur).

En ese contexto, valoró que Fernando Tapia, integrante de la Asociación Turística de Colonia, presida la Camtur, lo que consideró una oportunidad para fortalecer las gestiones vinculadas al sector. Entre los asuntos que se encuentran en análisis mencionó estudios relacionados con una eventual reducción del IVA en gastronomía y otros vinculados al área hotelera.

La discusión sobre la competitividad se suma a otros desafíos que involucran a los distintos componentes de la actividad turística, entre ellos el alojamiento y la necesidad de articular intereses y condiciones para el desarrollo de las empresas.

La nueva directiva

La Comisión Directiva de la Asociación Turística de Colonia para el período 2026-2028 quedó integrada por Daniela Hernández como presidenta, Wilde Raimondo como vicepresidente; Claudia Zanoni como secretaria y Alejandro Perrachon como tesorero.

Los vocales son Vanessa Vega, Janet Grasso, Andrés Castellano, Virginia Chivetti y Richard Brunelli. La Comisión Fiscal está presidida por Fernando Tapia junto con Emanuel Dalmás y Solange Bermúdez como titulares.