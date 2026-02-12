La consultora Ágora hizo una encuesta entre los habitantes del departamento de Colonia para conocer sus preocupaciones sobre el presente y sus opiniones sobre las autoridades comunales y municipales, a seis meses de que asumieran sus cargos.

El informe revela que la opinión de los colonienses “se encuentra dividida” a la hora de evaluar el momento que vive ese departamento. De acuerdo a ese trabajo, 44,6% cree que Colonia “avanza”, 44,1% opina que está estancado, mientras que el 11,3% cree que “retrocede”. Según la consultora, “esta situación no es anómala”: en un informe de abril de 2025, poco antes de las elecciones departamentales, “la situación era similar”, con un “diagnóstico que “se encuentra bastante polarizado entre quienes consideran que las cosas están avanzando y quienes consideran que está estancado”, así como “también hay una minoría consistente que considera que está retrocediendo”.

Las novedades en la opinión de los colonienses aparece entre “los indicadores” expresados por los encuestados. “Si bien el desempleo sigue marcando el ritmo de la opinión pública local, una vez más detectamos que, a diferencia de encuestas nacionales, el problema de la droga aparece como significativo y con una alta cantidad de respuestas que así lo confirman”, señala Ágora, que también destaca la aparición de la corrupción política como uno de los problemas mencionados por los colonienses.

El relevamiento muestra que entre las principales preocupaciones mencionadas por los colonienses, 25,3% hizo mención al desempleo, 19,4% a las drogas, 9,7% al arreglo de las calles, 8,1% a la inseguridad, 8,1% a la corrupción política, 7,5% a los políticos, 7,5% a la economía en general y 4,3% a la vivienda.

El informe elaborado por Ágora señala que en la última campaña departamental “el tema de la corrupción política estuvo presente en varios departamentos” y que en esta encuesta realizada en Colonia “se confirma, con algo más del 8% de las menciones”. “Pero un cambio significativo es el de los ciudadanos que señalan que los políticos son uno de los problemas del departamento. Esto lo manifiesta el 7,5% de los encuestados”, lo cual “debería ser una muy mala noticia para todo el sistema político, pero en particular para la dirigencia de todos los partidos con vocación democrática”, subraya el trabajo.

Por último, a la hora de evaluar la gestión del actual intendente, Guillermo Rodríguez (Partido Nacional), 36,9% de los colonienses aprueba la gestión, 20,2% la desaprueba y 32% la considera regular, mientras que el 10,9% prefirió no emitir opinión. “Rodríguez tiene más aprobaciones que desaprobaciones, pero ni las primeras son demasiadas ni las segundas demasiado bajas”, señala el informe, y agrega que si esos datos se comparan con las últimas mediciones del exintendente Carlos Moreira, Rodríguez “tiene una mejor performance, aunque tiene casi un tercio de la opinión pública manifestando una visión regular de su gestión y un llamativo casi 11% que no opina”.

“Es habitual que sobre la aprobación de los cargos ejecutivos la enorme mayoría de la población emita juicios. Aquí hay una parte considerable que no emite juicios”, concluye el informe.

Este relevamiento se hizo en Colonia del Sacramento y en otras localidades de ese departamento, con una muestra de 321 entrevistas implementadas ente el 28 de enero y el 6 de febrero. El trabajo supone un margen de error de +/- 5,5% de los valores expresados en esta síntesis, con un nivel de confianza del 95% para la información general.