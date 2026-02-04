El jueves 5, en la sala multiespacio Uruguay Natural de la Plaza de Toros de Colonia del Sacramento, se presenta el legendario artista argentino Litto Nebbia.

Con un show íntimo, en el que estará acompañado por guitarra y piano, el músico rosarino, pionero del rock en castellano, repasará su historia: se podrán escuchar los clásicos de siempre y una variedad de temas en un repertorio amplio y variado.

Nebbia nació en 1948 y desde hace más de 50 años mantiene una trayectoria como músico, productor y compositor. En 1967, con Los Gatos, hizo historia al lanzar la canción “La balsa”, una referencia para la música rioplatense cuando por estos lugares aún predominaba el rock cantado en inglés.

Su carrera como solista comenzó en 1969 y ha incluido acercamientos al folclore, al rock progresivo, al jazz y al tango, entre otros géneros. Ha editado con su nombre una enorme cantidad de discos, aparte de colaborar en muchas ocasiones con otros artistas y difundir muchos trabajos por medio de su sello discográfico, Melopea.

En diciembre, Nebbia recibió del Instituto Universitario Patagónico de las Artes de Argentina el doctorado honoris causa, que reconoce su trayectoria pionera en la música popular argentina, su aporte a la cultura nacional y su obra como creador, productor y referente ético para sucesivas generaciones de artistas.