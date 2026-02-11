El 30 de enero se concretó el anunciado cierre de la metalúrgica Cla Sienz, que funcionaba en la zona franca de Colonia del Sacramento. Horas antes de la celebración de fin de año, la empresa comunicó a los trabajadores la decisión de abandonar el país, debido a las pérdidas de negocios ocurridas en el último período, por lo que concentraría su actividad en las sedes que posee en España.

Además, los trabajadores tuvieron que hacer frente a la noticia de que no cobrarían las indemnizaciones correspondientes por el cierre de la empresa. Debido a las dificultades económicas que atravesaba, la firma tramitó el inicio del concurso de acreedores para febrero. Por eso, a pedido de los trabajadores, afiliados a la Unión Nacional de Trabajadores Metalúrgicos y Ramas Afines (Untmra), la empresa decretó el cierre el último día de enero, de modo que pudieran acogerse al Fondo de Insolvencia Patronal, que se haría cargo del pago de las indemnizaciones, algo que no podría haber ocurrido con el concurso de acreedores en marcha.

Frente a esa situación, el gobierno, tal como lo solicitó la Untmra, otorgó el régimen de seguro especial para los trabajadores de la empresa.

La resolución tomada por el Poder Ejecutivo en las últimas horas responde al “impacto que tiene para los trabajadores y sus familias, así como en el empleo en el departamento de Colonia, el abrupto cierre de una empresa perteneciente al sector de producción industrial metalúrgico” y tiene en cuenta “el gran número de trabajadores involucrados en el cierre de la empresa”, muchos de ellos “personas de mucha antigüedad en el sector y mayores de 50 años”. Por todo eso, sostienen, “se están desarrollando diversas acciones por parte del gobierno nacional a los efectos de procurar la rápida reinserción en el mercado de trabajo”. Por razones de interés general, se otorgó el régimen especial de subsidio de desempleo por un plazo no mayor a un año.

Los trabajadores percibirán hasta un 66% del promedio salarial correspondiente a los últimos seis meses, hasta un máximo de 11 bases de prestaciones y contribuciones (unos 75.000 pesos).

Asimismo, el gobierno resolvió conformar una comisión especial con representantes del Ejecutivo y de la Untmra para hacer un seguimiento de la situación de esos extrabajadores metalúrgicos, además de implementar medidas con el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional y el Instituto Nacional de Cooperativismo, a los efectos de llevar adelante programas que redunden en la reinserción laboral de esas personas.

“Necesidad de acuerdo mayor”

El senador del Frente Amplio Nicolás Viera, oriundo de Rosario, Colonia, dijo a la diaria que el otorgamiento de seguro de desempleo especial para los trabajadores de Cla Sienz “es fruto de la sensibilidad que tiene el gobierno para atender rápidamente las demandas de los trabajadores que se quedan sin su fuente laboral”. “Estar cerca de los problemas, escuchar y resolver lo más pronto posible es parte de la tarea de quienes tenemos que gobernar”, destacó.

No obstante, Viera expresó que “el desafío es aún mayor: lograr que esto no siga pasando, que las empresas no se vayan y dejen gente tirada”. Para el legislador, “Colonia necesita un encuentro mayor de todos los actores para encontrar soluciones estructurales, porque el seguro de paro no es una política de empleo”.