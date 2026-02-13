Este miércoles, en el Juzgado de Rosario, se llevó a cabo una audiencia en el marco de la investigación por la muerte de Matías Presa, un joven trabajador y estudiante de 19 años que falleció tras haber protagonizado un siniestro de tránsito mientras huía, en una persecución que había iniciado un móvil policial en la madrugada del 11 de octubre del pasado año en Nueva Helvecia.

Según informó Radio del Oeste, la solicitud fue promovida por la defensa de la familia de la víctima, a cargo del abogado Enrique Erramouspe, y tramitada ante el fiscal de Rosario, Hugo Pereira.

En la audiencia realizada esta semana, la jueza María Inés Núñez impuso la prohibición de acercamiento y de cualquier tipo de contacto con los familiares del joven, así como la prohibición de salir del país, con cierre de fronteras, por el plazo de 180 días, a los tres efectivos policiales que protagonizaron esa persecución. La defensa de los funcionarios policiales apeló la resolución.

Según la defensa de la familia del joven, los policías habrían participado en una persecución que “no tendría justificación y se habría desarrollado a velocidades superiores a los 120 kilómetros por hora dentro de la planta urbana de Nueva Helvecia”, según expresó Erramouspe en una entrevista con la citada emisora. Presa falleció días después del siniestro, mientras permanecía internado en un sanatorio particular.

Para Erramouspe, en el deceso del joven “existe una marcada responsabilidad” de los funcionarios policiales que protagonizaron la persecución. El abogado recordó que el joven se encontraba junto con amigos en el bulevar Batlle y Ordóñez de esa localidad, que su moto “se encontraba en regla” y que cuando arribó personal policial, Presa resolvió una rauda huida del lugar, lo que derivó en la fatídica persecución.

En relación con la atención médica recibida por el joven en el lugar del siniestro, Erramouspe dijo a Radio del Oeste que “existió una omisión de asistencia por parte del personal de la emergencia móvil”, ya que “fue atendido un funcionario policial con una lesión en una pierna”, mientras que Presa, que se encontraba en estado crítico, “no recibió atención primaria, pese a presentar riesgo de vida”.

La defensa del joven considera que en este caso podrían configurarse varios delitos, “entre ellos, homicidio doloso a título de dolo eventual, falsificación de documento público y encubrimiento”.

Radio del Oeste informó que la Justicia también analiza el accionar del personal médico interviniente, ante la eventual configuración de un presunto delito de omisión de asistencia.