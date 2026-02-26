Este miércoles fue inaugurado el primer Museo Taurino de Colonia del Sacramento. El lugar elegido para instalar ese reservorio no podía no ser otro que la Plaza de Toros del Real de San Carlos.

Allí estuvo presente el intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez (Partido Nacional), el director nacional de Turismo, Cristian Pos, el representante del Consorcio Plaza de Toros, Francisco Ferrés, y la gerenta de Sostenibilidad y Comunicación de Montes del Plata, Carolina Moreira, entre otros.

El director nacional de Turismo, Cristian Pos; el intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez; la gerenta de Montes del Plata, Carolina Moreira, y el representante del Consorcio de Plaza de Toros, Francisco Ferrés, durante la inauguración del Museo Taurino. Foto: Ignacio Dotti

El recorrido del museo muestra los antecedentes a la instalación de la plaza a comienzos del siglo XX, con una detallada continuidad de la historia taurina del Río de la Plata, y el impacto que generó en la ciudad y en la región la instalación de la plaza.

Este museo “es para educar, inspirar y experimentar” a través de una experiencia participativa “en espacios que estimula el conocimiento y la experimentación mediante el juego integrando recursos museográficos tradicionales con herramientas tecnológicas actuales”, destacaron.

En esa línea, destacaron que el museo cuenta con innovación tecnológica, sala de proyección, vitrinas holográficas, pantallas digitales interactivas, piezas emblemáticas de la sastrería taurina y cuadros y carteles de época.

Foto: Ignacio Dotti

Aspectos destacados

Al momento de la oratoria, Ferrés agradeció a las autoridades públicas y privadas que apoyaron este emprendimiento. “Para el consorcio es un objetivo cumplido porque desde un principio este era uno de los propósitos cuando comenzamos a trabajar en la plaza”.

Ferrés comentó que “se logró lo que queríamos, un museo de cuarta generación que es un atractivo muy importante para la plaza, que se suma a las visitas diarias, pero también pensamos que sumará a toda la ciudad”.

Asimismo, destacó que la concreción de ese espacio “es producto de un gran esfuerzo del consorcio, pero también de mucha gente que nos apoyó, por ejemplo, la intendencia, que nos dio la oportunidad de poder estar acá, y los Fondos de Incentivos del Ministerio de Educación y Cultura, que fueron una gran herramienta para poder conseguir apoyo”.

Ferrés dstacó el apoyo de Montes del Plata y el Ministerio de Turismo, “que fue un pilar y que se suma a trabajar en conjunto con otros entes públicos”.

El intendente de Colonia Guillermo Rodríguez, durante la inauguración del Museo Taurino. Foto: Ignacio Dotti

Por su parte, Carolina Moreira recordó que “en la Plaza de Toros nunca murió ni un toro ni un torero”, y agregó que “era muy difícil imaginarnos hace 15 o 20 años que en este edificio en la actualidad haya tanta vida”.

En esa línea, recordó lo que fue la restauración “que valió para evitar posibles muertes dado el estado en que se encontraba el recinto” y hoy “convertirlo en un espacio cultural muy importante del departamento”.

En tanto, el director nacional de Turismo, Cristian Pos, dijo que el nuevo museo taurino se transforma en una oferta permanentes de calidad, que “son sumamente necesarias para el destino turístico”.

En ese sentido, dijo que “el gran valor que tenemos como destino a nivel departamental es la historia y el patrimonio”, que “habla más del futuro que del pasado”. Pos explicó que, “más allá de que este tipo de iniciativas hablen del pasado, el tipo de calidad, su factura técnica, los mensajes, el objetivo que busca este museo van hacia el futuro”.

Finalmente, el intendente Rodríguez valoró que en una nueva inauguración haya participación del gobierno nacional, el departamental y autoridades privadas: “Es el leitmotiv de lo que creo para mi gestión de gobierno, que trabajemos de la mano y que todos nos involucremos”.

Rodríguez señaló que “la unión hace que las cosas salgan bien y auguro que este museo será un antes y un después”. “La plaza tiene vida, pero esta vida hay que generarla entre todos”, concluyó.