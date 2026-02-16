El sábado 21, en el Centro Cultural Isabel Artus, se llevará a cabo la séptima edición del Festival de Jazz de Colonia Valdense, una movida que se ha convertido en un encuentro clásico en el departamento de Colonia. A partir de las 20.00, con entrada libre y gratuita, habrá música en vivo y feria gastronómica, además de talleres y clínicas musicales.

En diálogo con la diaria, Nicolás Olivera, integrante de la organización del evento, dijo que para el grupo de trabajo que integra el centro cultural “es muy importante continuar con esta movida”. En ese marco, destacó que el festival “viene creciendo año a año, tanto en el público que asiste como en instituciones y emprendimientos que apoyan y [lo] hacen posible”.

“La apuesta a que siga siendo gratuito, con formación a músicos de la zona, es un punto importante para nosotros, y eso lo podemos lograr con base en el apoyo que venimos recibiendo desde los inicios”, valoró Olivera. Por segundo año consecutivo habrá transmisión en vivo de Radio Babel, 97.1 FM, de Medios Públicos, algo “sumamente importante para nosotros y el evento”, agregó.

Con relación a los talleres que se desarrollarán en esa jornada, explicó que, “en conjunto con el grupo Candombella, una cuerda de tambores surgida en Colonia Valdense compuesta principalmente por mujeres de la localidad y alrededores, se brindará un taller denominado Quinteto Candombero, con espacios de formación y cruces entre ritmos, instrumentos y lenguajes musicales”. “En Colonia Valdense se está fortaleciendo la movida en torno al candombe; entonces este año tratamos de acompañar trayendo propuestas de fusión de jazz y candombe”, detalló Olivera.

El taller está a cargo de Jhonny Neves, Alexis Leaden, Leroy Pérez, destacados percusionistas referentes de ese género, Sebastián Stortti y Alejandro Luzardo. Las inscripciones se realizan en el siguiente link.

Con respecto a la música en vivo, Olivera detalló que habrá conjuntos locales, pero también vendrá una banda de Córdoba, Argentina, “con una propuesta muy interesante, con grandes ganas por parte de ellos de participar del festival”.

En el escenario estarán Minga!, con Fede Zerpa, Nacho Prieto y Nacho Merif. Desde Córdoba llegará Bi, con Agustín y Horacio Ravasi, Ismael Avecilla y Andre Maurel. Además, como hace varios años se presentará Jazz del Sur con Edgardo Nieves, Juanchi Polgar, César Corrales, Banana Durañona, Pedro Bergara y Rodolfo Taca Nollemberger. Desde Montevideo estará Alejandro Luzardo Quinteto, con Alexis Leaden, Jhonny Neves, Leroy Pérez, Seba Stortti y Alejandro Luzardo.

Al cierre se realizará como siempre la jam session, donde todos los músicos se mezclan para improvisar.