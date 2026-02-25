El viernes 27, a las 14.00, en el Centro Cultural de AFE en Colonia del Sacramento, autoridades de la Universidad de la República (Udelar) realizarán una conferencia de prensa y encuentro con las personas inscriptas del departamento en el Programa de Profesionalización de Auxiliares de Enfermería.

Este encuentro contará con la participación del decano de la Facultad de Enfermería, Fernando Bertolotto; el intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez; el presidente de la Comisión Coordinadora del Interior de la Udelar, Líber Acosta; la coordinadora interina de la Región Suroeste, Graciela Carreño, y la directora del Programa de Profesionalización de Auxiliares de Enfermería, Esther Lacava.

La propuesta de enseñanza permite la obtención del título Licenciada/o en Enfermería y está orientada a auxiliares de enfermería con bachillerato terminado y con experiencia. La carrera tiene una duración de tres años y medio y se dictará en la sede Soriano y Colonia. A lo largo de los distintos módulos se profundizará en el conocimiento en enfermería y las estrategias de cuidado en los diferentes niveles de atención. Este curso contará con una capacidad máxima de 150 estudiantes.

Atención de “déficit crónico”

En octubre de 2025, en el auditorio de la Casa de la Cultura de Mercedes, se llevó a cabo la presentación del programa de profesionalización de auxiliares de enfermería que se dictará en el Cenur Suroeste.

Allí, el decano de la Facultad de Enfermería, Fernando Bertolotto, explicó que la formulación de esta propuesta académica surgió tras un trabajo previo realizado en la región, el cual “aportó una idea bastante clara de la realidad de estos dos departamentos en materia de enfermería profesional”. Esa información fue presentada luego al llamado a nuevas carreras convocado por la Comisión Coordinadora del Interior de la Udelar.

El docente indicó que “existe un déficit crónico de licenciados en Enfermería en el Sistema Nacional Integrado de Salud”. Agregó: “Faltan entre 6.000 y 7.000 licenciados para poder responder a los estándares internacionales de calidad que requiere un sistema como el nuestro”. Además, subrayó que “es una responsabilidad de la Udelar y de la facultad –que forma a más del 90% de los profesionales de enfermería del país– tener muy en cuenta esta problemática en la región”.

La Facultad de Enfermería cuenta con la carrera Licenciatura en Enfermería que contempla dos planes de estudio. “Uno de ellos es el plan regular, de cuatro años y medio de duración, que se cursa en su totalidad desde el primer al último año. El otro es un programa de profesionalización dirigido a auxiliares de enfermería que tengan título habilitante, bachillerato completo aprobado y al menos tres años de experiencia laboral certificados mediante un aval de las autoridades de su lugar de trabajo”, detalló.

La propuesta de la facultad para los departamentos de la región es implementar este programa de profesionalización, que estará a cargo de la docente Ester Lacava, coordinadora responsable. “Este programa tiene un carácter estratégico para el país, ya que está reconocido por las autoridades nacionales, no solo de esta administración, sino también de las anteriores, con las que ya veníamos trabajando como forma de acortar la brecha entre las necesidades de profesionales de enfermería en Uruguay y la realidad de nuestro sistema”, subrayó.