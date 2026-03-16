El viernes 13 se desarrolló en Nueva Helvecia una charla sobre el impacto del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea en el sector agropecuario. Los principales oradores fueron la viceministra de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi, y el presidente del Instituto Nacional de la Leche (Inale), Ricardo de Izaguirre.

También participaron los senadores Nicolás Viera (Frente Amplio) y los nacionalistas Carlos Camy y Carlos Moreira, además de autoridades departamentales. La actividad fue organizada por la Agencia de Desarrollo Económico del Este de Colonia (ADE), junto con la Alianza de Cooperativas Innovadoras de Colonia y el Inale.

En diálogo con la diaria, Enrique Celio, productor lácteo y quesero de la zona de Nueva Helvecia, explicó que la iniciativa “surgió originalmente desde ADE y, en conversaciones con el presidente del Inale, organizamos este encuentro para que las autoridades vinieran a Colonia a intercambiar con productores de la región”.

Según Celio, tanto Csukasi como De Izaguirre brindaron exposiciones “con conocimiento de la situación, porque conocen el tema en profundidad”. En ese sentido, valoró que “no solo los productores y empresarios que participaron pudieron conocer más de cerca este proceso, sino que también las autoridades que asistieron se fueron muy conformes con lo planteado”.

La sala de reuniones del hotel Nirvana de Nueva Helvecia estuvo colmada de productores, empresarios, autoridades y público en general. “Hubo una primera instancia de reunión con las instituciones que componen nuestra región”, relató Celio, “para tratar el tema con mayor profundidad y comenzar a trabajar en un documento que presentaremos más adelante”.

En ese marco, adelantó que próximamente se realizará un nuevo encuentro entre productores, instituciones y empresarios de la zona para elaborar un documento que será presentado al gobierno. El objetivo es plantear “ciertos aspectos a tener en cuenta para no quedar mal parados frente a lo que se viene”.

Celio señaló que el intercambio permitió profundizar en distintos puntos del acuerdo y analizar posibles impactos. “Siempre hay cosas para hacer. Hay cuestiones que pueden ayudar a mitigar algunos efectos, particularmente en la quesería artesanal o en la industria no exportadora”, consideró.

Tras la reunión inicial con instituciones y productores, se realizó una segunda instancia abierta en la que participaron autoridades, empresarios y público en general. “Allí se respondieron preguntas y todos pudimos conocer más sobre el tema. Ahora hay que seguir trabajando porque el acuerdo está aprobado y debemos posicionarnos de la mejor manera”, expresó.

Para Celio, la presencia de la vicecanciller fue especialmente valorada. “Fue un privilegio, porque es una persona que llega muy bien, con un mensaje claro y muy práctico”, afirmó. También destacó el aporte del presidente del Inale: “De Izaguirre tiene un conocimiento muy bueno de todos los temas, y su participación fue clave”. “Este encuentro fue muy fermental y valió la pena”, concluyó el productor.