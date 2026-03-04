La semana pasada, integrantes de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) se reunieron con alcaldes, concejales y equipos técnicos de los municipios de los departamentos de Colonia, Soriano y Flores, en el marco de la planificación del Plan Operativo Anual (POA) y del nuevo reglamento del Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal (FIGM).

El director de Descentralización de la OPP, José Manuel Arenas, explicó a la diaria que “estamos en un proceso de intercambios con todos los municipios del país, tanto con los alcaldes como con los concejales, dado que desde la OPP estamos tratando de reivindicar el rol colectivo de los concejos municipales”.

Arenas comentó que los FIGM son “la transferencia que nutre de recursos a todos los municipios del país”. En esa línea, explicó que, “producto del acuerdo entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de Intendentes de julio del año pasado, se resolvió el monto global de los fondos y a fines de 2025 se resolvió la distribución por municipios”.

Con relación al departamento de Colonia, que cuenta con 13 municipios, “el monto total que recibirán en el corriente año es de 146 millones de pesos aproximadamente”, indicó Arenas. “Este fue el mayor despliegue de recursos económicos de la historia en favor de la descentralización y de los gobiernos departamentales”, destacó el funcionario.

Arenas comentó que el encuentro con los concejales de los municipios que integran esa región del país tuvo como objetivos “planificar la producción quinquenal, mejorar la utilización de los recursos y ser más eficientes al momento de proyectar en qué se gastará el dinero”. En esa línea explicó que “el nuevo reglamento operativo retoma la idea de las planificaciones anuales, que es algo que siempre se hizo, pero, además, con una proyección quinquenal, a los efectos de tener un panorama general de lo que se va a hacer en los cinco años, siempre armonizado con el presupuesto departamental de cada intendencia”, desarrolló Arenas.

La mirada de alcaldes colonienses

Consultado acerca de cómo se proyectan los gastos e inversiones en el Municipio de Nueva Helvecia, el alcalde Marcelo Alonso (Partido Nacional, PN) dijo a la diaria que “el pleno del concejo viene trabajando muy bien, con gran entendimiento y sesionando” cada 15 días.

En las últimas sesiones de 2025 “definimos el proyecto con mayor inversión para este año”, que será destinado a “la realización de obras de cordón cuneta en un rango de seis cuadras sobre el segundo acceso más importante que tiene la ciudad, que es el camino de los Colonos”, detalló Alonso. “En los próximos meses se va a volver a realizar la licitación, ya que en la primera no hubo oferentes”, añadió.

Con respecto a los fondos obtenidos desde la OPP, el alcalde nacionalista explicó que Nueva Helvecia “es la tercera ciudad del departamento en extensión, pero no así en la obtención de fondos: recibimos menos de lo que deberíamos”, consideró.

Sobre esto, dijo que “es un tema complejo, que no es de ahora”, sino que se remonta a “la creación de este tercer escalón de gobierno”. “Anualmente recibimos en el entorno de los 10 millones de pesos, por debajo de localidades como Tarariras, que es más pequeña”, explicó. En diferentes instancias “hemos planteado nuestras preocupaciones con relación a la distribución de los montos”, comentó el alcalde.

Alonso explicó que “para equilibrar y mejorar el ingreso nos presentamos en concursos extrapresupuestales”, como, por ejemplo, “los fondos de la Dirección Nacional de Cultura o de la Dirección Nacional de Energía, en los que hemos ganado en varias oportunidades”. “Esto nos lleva a ser más innovadores y a trabajar en ese tipo de captación de fondos”, dijo.

Con relación al trabajo con esta nueva administración central, Alonso dijo que “se vuelve a trabajar en proyectar políticas generales desde los municipios a cinco años; debemos plantear los lineamientos anuales y quinquenales”. Dijo que en relación con lo que acontecía en el anterior período de gobierno “cambia un poco el criterio de distribución del dinero, dado que anteriormente contábamos con cuatro literales y ahora solo tenemos tres”.

En sintonía con su correligionario, el alcalde de Carmelo, Luis Parodi, dijo a la diaria que “el proyecto quinquenal que se vuelve a instalar desde la OPP sirve como guía para los proyectos anuales que vamos generando e invirtiendo el dinero en ellos”.

Con relación a los recursos con los que cuenta ese municipio, Parodi dijo que “son pocos, acotados”. “El Municipio de Carmelo recibe 17,5 millones de pesos en el año y luego 156.000 pesos mensuales, que es con lo que nos manejamos mensualmente para todas las tareas”, comentó. Además, “recibimos un porcentaje de las multas que se cobran en la ciudad, que ronda en el entorno de los tres millones de pesos anuales”.

Parodi afirmó que una ciudad como Carmelo, que cuenta con 21.000 habitantes, donde “debemos desarrollar mucho trabajo y mantenimiento”, resulta “poco el dinero que llega”. A modo de ejemplo, el alcalde explicó que “por una cuadra de cordón y cuneta invertimos 800.000 pesos en promedio”. Además, “debemos realizar el mantenimiento de toda la ciudad”, agregó, y consideró que “son finitos los recursos”.

En relación con el POA de este año, Parodi dijo que planifican “la realización de carpeta asfáltica, caños para desagües, mejoras de pluviales, paseos públicos y dinero para temas ambientales en varios puntos de la ciudad”. “Sin lugar a duda, necesitamos más ingreso, aunque en muchos casos trabajamos en comunión con la intendencia”, agregó.

Por su parte, al ser consultado sobre las distribuciones de los fondos por municipio, Arenas explicó a la diaria que “en la Comisión Sectorial de Descentralización que se desarrolló en diciembre se discutió la distribución por municipios, que se hace de la misma manera que en períodos anteriores”. “Hay un monto base que se otorga a todos por igual y luego se distribuye según indicadores emergentes del censo de 2011: cantidad de habitantes, superficies, necesidades básicas y educación”, detalló.

“Este año se discutirá sobre si es posible ajustar los montos distribuidos con base en los nuevos indicadores del censo de 2023, pero, como venimos trabajando hasta ahora, todo dependerá de un ámbito de diálogo entre las partes”, concluyó.