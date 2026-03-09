Al cumplir un año en funciones, el comando de la Jefatura de Policía de Colonia, encabezado por Paulo Costa, formalizó la designación de nuevos jefes y encargados en diversas unidades del departamento, en un acto que se llevó a cabo en la sede de esa dependencia. “El movimiento, lejos de ser un trámite burocrático, responde a una nueva estrategia de seguridad basada en el análisis criminal y en la eficiencia administrativa”, destacó Costa.

El jefe de Policía coloniense destacó que los cambios “son el fruto de un estudio exhaustivo para optimizar la respuesta policial en todo el territorio” de ese departamento.

“La imposición de cargos que estamos llevando a cabo no es un simple movimiento administrativo. Es el resultado de un análisis técnico, criminal y logístico exhaustivo que hemos desarrollado con el fin de optimizar nuestra respuesta policial en cada rincón de este departamento”, valoró.

El objetivo central de esta nueva etapa “es la unificación de criterios, buscando que el profesionalismo de la fuerza sea constante, sin importar la zona u operativa de la que se trate”, añadió.

La reestructura también contempla modificaciones en el funcionamiento interno para agilizar los procesos diarios, destacó el funcionario, y puso como ejemplo la separación de las áreas de Taller Mecánico y Mantenimiento Edilicio, “que ahora funcionarán como unidades independientes para profundizar la especialización”.

Asimismo, destacó que el “el eje” de trabajo del presente año será la formación técnica “en el marco del nuevo Código del Proceso Penal, y valoró el fortalecimiento de la atención de la salud mental del personal policial. “La Jefatura ha establecido una coordinación permanente con Sanidad Policial para garantizar que los efectivos cuenten con el apoyo necesario”, porque “un policía sano y contenido es un policía que cuida mejor a su pueblo”, enfatizó Costa.

Autoridades de la Jefatura de Policía de Colonia