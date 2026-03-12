El miércoles 11, en el patio del Centro Cultural Bastión del Carmen, se realizó la presentación de las actividades que se llevarán a cabo en el departamento de Colonia durante la Semana de Turismo.

Con el apoyo del Ministerio de Turismo (Mintur), la comuna coloniense presentó una grilla de propuestas que no solo se concentrarán en Colonia del Sacramento, sino que también recorrerán otras localidades del departamento.

En la conferencia estuvieron presentes el intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez; el ministro de Turismo, Pablo Menoni; el director nacional de Turismo, Cristian Pos, entre otras autoridades departamentales y nacionales.

Entre los principales atractivos de las actividades, que comenzarán el sábado 28 y culminarán el domingo 5 de abril, se destacan la actuación de Lucas Sugo, que se presentará el domingo 29 en el Ruedo Patria y Tradición de Colonia Valdense; el Chaqueño Palavecino, el viernes 3 de abril en el Teatro de Verano de Carmelo; y Soledad Pastorutti, el sábado 4 en la Rambla de Colonia.

El ministro Menoni valoró la calidad de los artistas que llegarán al departamento y destacó que los espectáculos “roten por diferentes localidades y no se centren solo en la capital”.

Además, señaló que en estos eventos “se conjugan la gestión de la comuna y la democratización de la cultura, brindando una gran experiencia para colonienses y turistas”. Menoni también resaltó la sinergia “entre los tres niveles de gobierno” —nacional, departamental y municipal—, así como la conexión “entre lo público y lo privado”.

En su intervención, el intendente Rodríguez expresó que la Semana de Turismo “será una manifestación del concepto ganar–ganar”. El jefe comunal valoró “el carácter descentralizador de la grilla de espectáculos” y remarcó el trabajo realizado entre instituciones públicas y privadas.

“Es importante destacar la articulación que venimos llevando adelante entre el gobierno nacional y el departamental”, expresó Rodríguez, quien además resaltó la participación de los gobiernos locales en la organización de las actividades.

El intendente coloniense señaló que, si bien estas propuestas “están pensadas para la llegada de visitantes”, la programación “está orientada al coloniense, brindando la oportunidad de que nuestra gente pueda disfrutar de grandes espectáculos gratuitos”.

Para Rodríguez, estos eventos también generan “oportunidades de trabajo para muchos colonienses y la posibilidad de que distintas instituciones del departamento se beneficien con la venta de comestibles y bebidas en los diferentes espectáculos”.

Grilla de espectáculos

Sábado 28:

En el Bastión del Carmen, desde las 10.00 hasta las 20.00, se realizará la muestra plástica Secreto Arcano en el Foyer de Joanna Galvao.

A las 20.30 se presentará la obra “Yo, sin culpa”, de Leo Maiello.

Domingo 29:

En el Ruedo Patria y Tradición de Colonia Valdense, a partir de las 08.00, habrá juegos camperos durante toda la jornada, con premios para los ganadores.

Posteriormente se disputará la segunda fecha del campeonato anual de la Sociedad de Criadores de Cuarto de Milla.

A las 16.00 comenzarán los espectáculos en el escenario móvil con Tabaré Pedrosa, de Nueva Palmira; el grupo La Elegida y Federico Garat, de Colonia del Sacramento; Richard e Iliana, de Nueva Helvecia; La Penúltima; y el gran cierre a cargo de Lucas Sugo.

Habrá ferias gastronómicas y artesanales de la región.

En el Bastión del Carmen continuará la muestra plástica Secreto Arcano y Foyer de Joanna Galvao, desde las 10.00 hasta las 20.00.

De 17.00 a 21.00 habrá música en vivo en los jardines del centro cultural.

Lunes 30:

En el Bastión del Carmen continuará la muestra plástica Secreto Arcano y Foyer de Joanna Galvao, desde las 10.00 hasta las 20.00.

De 17.00 a 21.00 habrá música en vivo en los jardines del centro cultural.

Martes 31

En el Bastión del Carmen continuará la muestra plástica Secreto Arcano y Foyer de Joanna Galvao, desde las 10.00 hasta las 20.00.

De 17.00 a 21.00 habrá música en vivo en los jardines del centro cultural.

Además, habrá teatro con el Festival Calderón y la obra “Juicio a una zorra”, en la sala Pedro Calderón de la Barca.

Miércoles 1° de abril

En el Bastión del Carmen continuará la muestra plástica Secreto Arcano en el Foyer de Joanna Galvao, desde las 10.00 hasta las 20.00.

Además, se presentará un audiovisual y musical en homenaje a José Carbajal, “El Sabalero”. Invitan la Intendencia de Colonia y el Ministerio de Turismo, bajo el proyecto Uruguay a Toda Costa.

Jueves 2

A partir de las 15.00, en el Barrio Histórico de Colonia del Sacramento, se presentarán en el Portón de Campo el Coro Municipal de Colonia, el de Ombúes de Lavalle y el de Artilleros.

A las 16.00, en la Plaza Mayor, estarán los grupos folklóricos Compañía Orígenes y Renacer de Cufré, con la actuación de Eduardo Monteverde.

A las 17.00, en el Faro de Colonia, habrá actuaciones teatrales y se presentará el grupo folklórico de Carmelo, Estirpe Oriental.

A las 18.30, en la Plaza San Martín, habrá sunset de la mano del DJ Bertone.

En el Bastión del Carmen continuará la muestra plástica Secreto Arcano en el Foyer de Joanna Galvao, desde las 10.00 hasta las 20.00.

De 17.00 a 21.00 habrá música en vivo en los jardines del centro cultural. Además, a partir de las 20.30, continuará el Festival Calderón con la obra “Armen”, en la sala Pedro Calderón de la Barca.

Viernes 3

A partir de las 18.00, en el Anfiteatro Román Iturburúa de Carmelo, habrá música en vivo con el grupo Alma y Vida, Copla Alta y el cierre internacional a cargo del Chaqueño Palavecino.

Habrá feria gastronómica y artesanos locales a partir de las 16.00.

En el Bastión del Carmen continuará la muestra plástica Secreto Arcano y Foyer de Joanna Galvao, desde las 10.00 hasta las 20.00.

De 17.00 a 21.00 habrá música en vivo en los jardines del centro cultural. Además, a partir de las 21.00, continuará el Festival Calderón con la obra “Putsch Perfect”, en la sala Pedro Calderón de la Barca.

Sábado 4

En la rambla costanera de Colonia del Sacramento, a partir de las 16.00, habrá feria gastronómica y de artesanos locales.

A las 18.00 comenzarán los espectáculos musicales con Andy Perrone y su banda, Piero y Horacio, y el gran cierre a cargo de Soledad Pastorutti.

En el Bastión del Carmen continuará la muestra plástica Secreto Arcano en el Foyer de Joanna Galvao, desde las 10.00 hasta las 20.00.

De 17.00 a 21.00 habrá música en vivo en los jardines del centro cultural.

Domingo 5

La semana finalizará en el Bastión del Carmen con la muestra plástica Secreto Arcano en el Foyer de Joanna Galvao, desde las 10.00 hasta las 20.00.

De 17.00 a 21.00 habrá música en vivo en los jardines del centro cultural.