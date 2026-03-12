Este viernes, a las 19.30, en el hotel Nirvana de Nueva Helvecia se llevará a cabo una charla sobre el impacto del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea en el sector agropecuario. El evento es organizado por la Agencia de Desarrollo Económico del Este de Colonia, en conjunto con la Alianza de Cooperativas Innovadoras de Colonia y el Instituto Nacional de la Leche.

Bajo la pregunta ¿Cómo impacta el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur en el motor productivo de nuestra región?, los organizadors invitan a los productores de la zona “a entender de primera mano sobre el acuerdo comercial más relevante de los últimos años”.

El encuentro tendrá como principales oradores a la viceministra de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi, al director de Asesoría de Política Comercial del Ministerio de Economía y Finanzas, Juan Labraga, y al presidente del Inale, Ricardo de Izaguirre.

Las Intendencias de Colonia y de Flores, la Cámara de la Industria Láctea del Uruguay y los municipios de La Paz, Colonia Valdense, Cufré, Nueva Helvecia, Juan Lacaze y Rosario invitan al evento.