El viernes 10 de abril a las 19.00, en el Centro Cultural Bastión del Carmen, será inaugurada la muestra de fotografías de Javier Andrade denominada “Juegos de la luz: La tarde de los pájaros”.

La exposición, que permanecerá abierta durante todo el mes de abril, propone un recorrido donde la imagen no se limita a lo descriptivo, sino que se despliega como experiencia sensorial y poética. Las fotografías —trabajadas desde el juego de la luz, el color y la atmósfera— dialogan con textos escritos por un colectivo de poetas, destacó Andrade en diálogo con la diaria.

Se trata de los escritores Rodrigo Bacigalupe, Luis Carro, Leonardo Lesci, Sebastián Rivero, Ángela Battó, Patricia Díaz, Melina Draper, Elena Lafert y Zoraya Orsi, quien aporta además una pieza de carácter ensayístico-poético. En ese entramado, la palabra no ilustra la imagen ni la imagen traduce el texto, ambas se potencian en una experiencia abierta a múltiples interpretaciones, subrayó Andrade, quien además es escritor y docente de Literatura.

La muestra comenzó a gestarse a mediados de 2025, cuando Andrade decidió dar forma a una serie de fotografías que había reservado durante años. La iniciativa tomó impulso tras el contacto con el equipo del Bastión del Carmen, en particular con el encargado de teatros departamentales, José Luis Banchero, y rápidamente derivó en la conformación de un equipo de trabajo amplio.

A partir de entonces, el proceso se extendió durante varios meses, algo que incluyó el trabajo de los poetas con las imágenes.

La curaduría está a cargo de Betina Gallo y Mónica Guadalupe, quienes acompañaron el desarrollo conceptual de la propuesta, consolidando el diálogo entre fotografía y escritura.

Uno de los rasgos centrales de la exposición es su carácter abierto. No hay un único recorrido posible ni una lectura cerrada: cada espectador podrá construir su propia interpretación a partir del encuentro entre imagen y palabra. En esa línea, Andrade destaca que la muestra se inscribe en una línea de trabajo donde la fotografía se desplaza del registro hacia lo expresivo, y donde la poesía amplía su campo al entrar en relación con lo visual.

La apertura contará además con una intervención musical a cargo de Ángela Battó, acompañada en iluminación por la artista plástica Ivana Nardini.