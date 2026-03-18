Acto por la escrituración de 160 viviendas entre las familias y la Dirección Nacional de Vivienda, el miércoles 18, en el Centro Cultural AFE

El miércoles, en el Centro Cultural AFE de Colonia del Sacramento, se realizó el acto en el que 160 familias escrituraron sus viviendas. Se trata del grupo del Sistema Integrado de Acceso a la Vivienda (SIAV), de la Dirección Nacional de Vivienda (Dinavi), correspondiente a la cooperativa Las Malvinas 1.

Las familias –muchas de ellas provenientes del asentamiento Las Malvinas— iniciaron su proceso hace más de 20 años y finalmente pudieron concretar la titularidad de sus viviendas.

En la actividad participaron el director nacional de Vivienda, Milton Machado; el subsecretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Christian di Candia; la escribana de la división notarial de Dinavi, Alejandra Bonavetti; el escribano de la cooperativa, Pablo Scarone; y las autoridades de la cooperativa, Janet Acosta y Ema Sisnandez.

Machado señaló que “después de 24 años de comenzado este periplo, hoy sentimos una inmensa alegría por haber culminado este proceso”. Recordó que el camino comenzó en 2002, continuó en 2004 con la adquisición del terreno y que en 2009 se culminaron las obras, momento en el que las familias comenzaron a habitar sus viviendas.

El jerarca destacó, además, que se trató de “un acuerdo tripartito entre la Intendencia de Colonia y los ministerios de Defensa y Vivienda”, que permitió avanzar en conjunto hacia el objetivo.

También valoró “la perseverancia y la unión” de las familias durante todos estos años, subrayando que el proceso culmina ahora con “tranquilidad, seguridad y la propiedad para todos los involucrados”.

Machado resaltó, además, que “casi el 50% de las viviendas de esta cooperativa corresponden a mujeres jefas de hogar”, lo que consideró un dato significativo sobre el sostenimiento del proyecto colectivo.

Por su parte, Sisnandez, presidenta de la cooperativa, destacó “el aguante de tantos años” y el acompañamiento de los distintos funcionarios durante el proceso. “Nunca bajamos los brazos y siempre insistimos en tener nuestra casa. Hoy es un día de agradecimiento para mucha gente que nos acompañó desde los primeros años”, expresó.

Recordó que entre 2002 y 2004 atravesaron una etapa de numerosos trámites y que en 2005, con el cambio de gobierno, surgió incertidumbre sobre la continuidad del proyecto.

“Por suerte, avanzamos en los años siguientes y, antes de finalizar el primer gobierno del Frente Amplio, pudimos concretar nuestro sueño y acceder a la vivienda”, señaló.

En 2010, las familias se mudaron, aunque continuaron con los trámites de escrituración durante más de una década. “Nunca dejamos de reunirnos en asambleas ni de avanzar en este proceso. Por eso, hoy es un día de culminación y de mucha alegría”, agregó.

Di Candia, en tanto, sostuvo que para el ministerio “era una obligación acompañar este momento” y valoró especialmente “la paciencia de las familias”.

“Cuando uno escucha el relato entiende que más que cerrar una etapa, hoy se abre otra. Estas escrituras representan años de vida, de frustraciones, de esperanza y de lucha”, afirmó.

El subsecretario remarcó que “la vivienda no es todo, pero sí el punto de partida para la igualdad”, y señaló que resulta muy difícil desarrollar políticas educativas o de salud si no existen condiciones básicas de vivienda.

Asimismo, fue crítico con los tiempos institucionales: “Lamentablemente el Estado tiene tiempos que no son los de la gente. No podemos estar 20 años para dar unas escrituras”.

Si bien reconoció que las familias llevan 16 años viviendo en sus casas, indicó que aún existen “cientos de familias esperando soluciones habitacionales”.

Finalmente, afirmó que “una sociedad mejor necesita una vivienda digna”, y convocó a “construir comunidad y una mejor sociedad”.

Sin grandes novedades sobre realojos de Las Malvinas

En rueda de prensa, Machado fue consultado sobre la realización de nuevos realojos del asentamiento Las Malvinas. “No me quiero adelantar porque es un tema delicado, pero se está trabajando y evaluando posibilidades de proyectos”, indicó.

El director explicó que el proceso requiere coordinación con la Intendencia de Colonia y que aún no hay anuncios concretos, aunque aseguró que el tema “está en agenda”.

Sobre la jornada de escrituración, subrayó que se trata de “un hito importante”, ya que involucra a familias provenientes de tres asentamientos –Las Malvinas, Ferrando y Villa Esperanza– que, tras un largo proceso, lograron acceder a la propiedad de sus viviendas.