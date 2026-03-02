El jueves 26 de febrero, el presidente del Instituto Nacional de Colonización (INC), Alejandro Henry, el senador del Frente Amplio (FA) Sebastián Sabini y la diputada suplente por Colonia Mariana Luzardo (FA) mantuvieron un encuentro con colonos y aspirantes a trabajar en esas tierras ubicadas en el territorio coloniense.

El recorrido se inició en Tarariras y culminó en el paraje Paso Hospital, ubicado al norte de esa localidad, próximo a la ruta 50. En los próximos meses se inaugurarán cinco tambos en tierras que el instituto posee en ese departamento, confirmó Henry, en diálogo con la diaria.

El presidente del INC dijo que en ese encuentro “explicamos un poco las condiciones para acceder a los predios de Colonización, cómo es el procedimiento y cuáles son los procesos de selección”. Además, “contamos en qué consiste el plan estratégico del instituto para este período de gobierno”, por lo que “tuvimos un intercambio muy enriquecedor con las personas presentes”, valoró Henry.

El departamento de Colonia “cuenta con 199 colonos, en un total de 20.000 hectáreas”, informó el funcionario. Ese instituto “no tiene un número como objetivo, pero a lo que si aspiramos es a mejorar los números de producción de los colonos que ya existen, con readecuación de las áreas en el caso de los colonos que cuentan con explotaciones demasiado pequeñas”, explicó.

Además, “tratamos de que los nuevos colonos que ingresan no tengan las dificultades con las que contaron los anteriores y puedan arrancar sus emprendimientos de la mejor manera”, indicó Henry.

“Esto quiere decir que al colono que arranca desde cero debemos buscarle la fuente de financiamiento de capital para que empiece con un número aceptable de animales, unas adecuadas inversiones en pasturas, entre otras inversiones necesarias que se precisan en un predio para comenzar”.

El presidente del INC manifestó que “es muy importante la asistencia técnica que se brinda y que el colono tenga acceso a las tecnologías modernas que son, en general, las de mejor rentabilidad”, apuntando a que estos “no tengan limitantes para llevar adelantes sus proyectos”, afirmó.

Con relación a los tambos nuevos que se inaugurarán próximamente en Paso Hospital, Henry dijo que allí “se integrará gente joven a la producción, como algún hijo de tambero”. “Esto nos entusiasma mucho, que se puedan integrar personas jóvenes a la explotación de la tierra, que es una necesidad muy grande a nivel país”. No obstante, el funcionario advirtió que “hoy en día es mucho mayor la demanda que la oferta de tierra con la que contamos”.

Con respecto al tipo de producción a la que se dedican los colonos establecidos en ese departamento, Henry dijo que “en Colonia los suelos en general son muy buenos, con producciones muy intensivas”.

“Un tema que conversamos en el encuentro con los colonos está relacionado con la oportunidad de los campos de recría y forrajes, como en el caso de María Dolores, en Florida”. Explicó que “esa estancia va a tener una población de pequeños productores colonos y no colonos, y que un proyecto de estas características podría ser importante para Colonia, Soriano y Flores”. “Estaría bueno llegar a estos departamentos con emprendimientos similares a [la estancia] María Dolores, afirmó Henry.

“No tenemos objetivos específicos por departamento, sino regionales”, expresó, y añadió: “Donde tenemos mucha cantidad de pequeños productores sin dudas que tenemos como objetivo la compra de campos”. En esa línea, dijo que el trabajo del instituto está muy basado en los emprendimientos colectivos con estas líneas de campo de forrajes y recría, primero como forma de dar un paso de solución a los productores que ya están con problemas de escala, y después en simultáneo pensar en las mujeres, en los jóvenes y en las nuevas incorporaciones”, finalizó.