Una nueva edición de la Feria de Libros y Artes se desarrollará entre el viernes 17 y el domingo 19 en el Centro Cultural Nacional AFE, en Colonia del Sacramento. Durante las tres jornadas, quienes asistan podrán recorrer una exposición con venta de libros y obras originales, en la que participarán autores y artistas locales y regionales.

El evento se extenderá durante todo el día, con acceso libre y circulación abierta, lo que permitirá al público acercarse en distintos momentos para conocer las propuestas y dialogar directamente con sus creadores, destacaron los promotores de la iniciativa.

Desde la organización se destaca que la feria apunta a fortalecer el vínculo entre la producción cultural y la comunidad, ofreciendo una instancia para difundir el trabajo artístico y literario en un espacio emblemático del departamento.

Además de la exhibición y comercialización de obras, la iniciativa propone un ámbito de intercambio en torno a la creatividad, en el que convergen distintas expresiones artísticas y se promueve el acceso directo a bienes culturales.