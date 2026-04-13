El viernes 10 se lanzó el proyecto Ruta del Queso de Colonia y Cotija, una iniciativa de cooperación entre Uruguay y México que apunta a promover el desarrollo económico regional a partir de la valorización del patrimonio gastronómico y el impulso al turismo sostenible.

El programa propone articular experiencias entre el departamento de Colonia y el estado de Michoacán, tomando como eje la tradición quesera en ambos territorios. La propuesta apunta a generar modelos de gestión colaborativa y a posicionar al queso como un elemento central de identidad cultural, innovación productiva y desarrollo local, de acuerdo con la información ofrecida por los promotores de esta iniciativa.

En el lanzamiento participaron el intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez; el director nacional de Turismo, Cristian Pos; el presidente de la Asociación Turística de Colonia, Andrés Castellano; el representante de la Embajada de México, José González; y Martín Clavijo, por la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional.

Durante la presentación, Clavijo destacó el rol del Fondo Uruguay-México –creado en 2009– como herramienta para promover este tipo de intercambios y subrayó la articulación entre la Intendencia de Colonia y el Ministerio de Turismo. En ese sentido, remarcó la importancia de fortalecer las políticas de cercanía y la cooperación descentralizada para impulsar iniciativas en áreas como la producción, la cultura y el turismo.

Por su parte, González señaló que el proyecto conecta territorios que “comparten saberes y una misma esencia”, y lo definió como una oportunidad para el desarrollo regional sostenible. En esa línea, destacó el valor de la Ruta del Queso como forma de visibilizar el trabajo de los productores y su dimensión cultural.

En tanto, Castellano valoró la articulación público-privada y recordó antecedentes de cooperación vinculados a la enología. Además, sostuvo que este tipo de propuestas contribuye a dinamizar la economía local y a avanzar hacia un turismo menos estacional.

El director nacional de Turismo, Cristian Pos, oriundo de Colonia, destacó que el proyecto fue seleccionado entre más de 100 iniciativas presentadas, y lo vinculó con la estrategia de promover un turismo “regenerativo”, orientado a mejorar los territorios donde se desarrolla. También subrayó la relevancia del vínculo con México, en el marco de los 125 años de relaciones bilaterales.

Finalmente, el intendente Rodríguez destacó el trabajo conjunto entre instituciones y en el rol de los gobiernos locales. El funcionario definió la cooperación como una herramienta clave para el desarrollo territorial y señaló que el proyecto representa una oportunidad para productores locales, mujeres rurales y jóvenes emprendedores. “El queso es mucho más que un alimento: es cultura, identidad y trabajo”, afirmó.